Η εμφάνιση την Κιμ Καρντάσιαν με το iconic φόρεμα της Μέρλιν Μονρόε, έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στην χώρα μας. Πολλοί διάσημοι του χώρου της μόδας, και όχι μόνο υποστηρίζουν ότι «η Μέριλιν ήταν μία και η Κιμ έρχεται δεύτερη» ή πως θα μπορούσε να καταστραφεί το θρυλικό φόρεμα 60 ετών.

Η Μισέλ Μόργκαν, η οποία είναι συγγραφέας των βιβλίων για την ζωή της Μέρλιν δήλωσε της δυσαρέσκεια της, λέγοντας στην New York Post οτι είνια απογοητευμένη με το θέαμα της Κιμ μέσα στον Φόρεμα.

Συγκεκριμένα αναφέρει «Πραγματικά, απογοητεύτηκα που είδα αυτό το επικό, 60 ετών φόρεμα, να φοριέται σε μία δημόσια εμφάνιση. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να καταστραφεί με λίγο ιδρώτα ή make-up. Το ύφασμά του είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και προηγουμένως, προστατευόταν σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, σε ειδικές θήκες. Και τώρα το βλέπουμε, όχι απλά να έχει φορεθεί, αλλά να “εκτίθεται” σχεδόν, σε ένα κόκκινο χαλί. Ένα περιβάλλον, όπου θα μπορούσε να είχε συμβεί το οτιδήποτε».

Ένας ιστορικός και συλλέκτης αντικειμένων ο Σκοτ Φόρτνερ, δηλώνει στο People «Το συγκεκριμένο φόρεμα είχε ραφτεί για τη Μέριλιν και μόνο, δεν χωράει σε κάποια άλλη. Σχεδιάστηκε από τον Ζεν Λούις, τον βραβευμένο με Όσκαρ σχεδιαστή. Εκείνος είχε σχεδιάσει τα κοστούμια της Μέριλιν για τις τελευταίες δύο ταινίες της, The Misfits και Something’s Got to Give».

Η καθηγήτρια Ιστορίας της Μόδας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μόδας της Νέας Υόρκης, Τζάστιν Ντε Γιανγκ δηλώνει στο People «Θα μπορούσε να ζητήσει ένα αντίγραφο. Πρόκειται για ένα ιστορικό κομμάτι της Αμερικανικής ιστορίας. Δεν θα έπρεπε να το θέσει σε κίνδυνο, για έναν εγωισμό και μία φωτογραφία».

Οι αρνητικές αντιδράσεις όμως δεν έλειψαν απο την χώρα μας, συγκεκριμένα ο σχεδιαστής μόδας Βασίλειος Κωστέτσος, ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram κάποια post λέγοντας:

«Κάποιες Φορές! Κάποια Πράγματα! Δεν έχουν πλάκα! Ούτε αποτελούν την ΡΟΗ του συστήματος! Δεν τολμάς να τα αγγίξεις! Απλά είναι ΝΤΡΟΠΗ! του συστήματος και «κατάντια» της εποχής μας! Το να τολμάς να συγκρίνεις και να θέλεις να επιβάλεις……έναν Μύθο της Απόλυτης Γυναίκας με Μια Trash Icon! #metgala2022 #marilynmonroe #kimkardashian Μέχρι εδώ ακούστηκαν τα Κόκκαλα της Marilyn να τρίζουν και φωνάζουν!!!!!!!! Σωστεεεεεε το φόρεμα !!!!! Σωστεεε τοοοο!!!!!!! Και από ότι έμαθα πριν λίγο έχει γίνει σάλος πως τόλμησαν οι διαχειριστές της περιουσίας/εικόνας της Marilyn Monroe και επέτρεψαν τον δανεισμό του Μυθικού αυτού φορέματος……!Που δεν είναι Απλά μια βραδινή τουαλέτα που φορέθηκε από την απόλυτη γυναίκα αλλά εκφράζει μια στιγμή της ιστορίας που άφησε εποχή και σημάδεψε τον πιο διάσημο και δημοφιλή Πρόεδρο της Αμερικής!

Πώς μπορείς να καταστρέψεις την εικόνα σου μέσα σε ένα βράδυ!….. Πολύ Απλά! Τολμώντας να διανοηθείς να φορέσεις….και να πιστέψεις….ότι είσαι Μύθος!… Δυστυχώς Κιμ….έστω και μετά από 60 Χρόνια!!!!η Marilyn Monroe απέδειξε ότι ήταν είναι και θα είναι το Απόλυτο Θηλυκό κορμί! Και εσύ απέδειξες πως ένα φόρεμα με Ιστορία μπορεί δυστυχώς να μοιάζει με ένα φτηνό κομπινεζόν….και πολλά άλλα…. Η Μονρόε σε έβαλε στη θέση που σου αξίζει….!

60 Χρόνια Μετά η Φυσική Απόλυτη Γυναίκα! Το Απόλυτο Θηλυκό! Η Marilyn Monroe Εξευτελίζει το Απόλυτο Πλαστικό!…. Με τι;;;;…. Απλά με το Θράσος του «Πλαστικού Συστήματος»….να φορέσει το….φόρεμα της….. Απολαύστε την Μια και Μοναδική Μαιριλυν Μονρόε!».

Επίσης και ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας έδειξε την δυσαρέσκεια του με ένα post στο Instagram γράφοντας, «Το φόρεμα κάνει την γυναίκα ή η γυναίκα το φόρεμα; Φυσικά Η ΓΥΝΑΙΚΑ.. Συγνώμη Κιμ Καρντάσιαν αλλά η σύγκριση είναι αναπόφευκτη».