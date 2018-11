Οι μέρες πλησιάζουν και οι bartenders έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Που θα είσαι από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τις 24; Εμείς σίγουρα θα είμαστε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Αποθήκη Γ’ γιατί στις 20.30 μας περιμένουν τα 25 κορυφαία bar της πόλης και μαζί με τους καταξιωμένους bartenders τους θα δοκιμάσουμε συναρπαστικά serves παρέα με live μουσική. Γιατί; Μα το World Class Fine Drinking πάει Θεσσαλονίκη για δεύτερη χρονιά.

Για τρεις ημέρες, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει το καλό ποτό και θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε την απόλυτη Fine Drinking εμπειρία. Κάθε μέρα 8 μοναδικά pop–up bar θα φιλοξενούv διαφορετικά κορυφαία bar της Θεσσαλονίκης και oι ταλαντούχοι bartenders τους θα σας μυήσουν στα super premium ποτά της Diageo που συμπεριλαμβάνουν: την βότκα Ketel One, το τζιν Tanqueray No. TEN, το ρούμι Zacapa Solera 23, την τεκίλαDon Julio, το blended ουίσκι Johnnie Walker Gold Label Reserve, την ultra premium βότκα CÎROC, το Irishουίσκι Roe&Co και το single malt ουίσκι Cardhu.

Το World Class Bar, το κεντρικό bar της εκδήλωσης, θα φιλοξενήσει ταλαντούχους Έλληνες και ξένους bartenders που θα σας μυήσουν στο Fine Drinking με αξεπέραστες και αριστοτεχνικές τεχνικές γευσιγνωσίας.

Την 1 η ημέρα (Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου) η εκπληκτική ομάδα του bar Γορίλας με τον World Class νικητή Αχιλλέα Πλακίδα (2018) στο προσκήνιο, θα μας παρουσιάσουν την ερμηνεία της φιλοξενίας και της δεξιοτεχνίας

Την 2 η ημέρα (Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου) θα εκπλήξουν τους καλεσμένους με τα μυστικά που κρύβονται πίσω από την premium τέχνη του καλού ποτού, τρεις Έλληνες World Class νικητές: ο Πάνος Κανατσούλης (2017) , ο Αλέξης Σιμωνίδης (2016) και ο Μαν ώ λης Λυκιαρδόπουλος (2015)

Την 3η ημέρα (Σάββατο, 24 Νοεμβρίου) θα αναλάβει το κεντρικό bar, ένα από τα καλύτερα bar παγκοσμίως, το Gazelle Mayfair by Tony Gogniliaro, από το Λονδίνο, μαζί με τον σεφ τους

Φέτος, με θέμα το craftsmanship, 8 μοναδικά pop-up bar θα σας φέρουν ακόμη πιο κοντά στην απόλυτη Fine Drinking εμπειρία συνδυάζοντας την δεξιοτεχνία των super premium ποτών και των ταλαντούχων bartender με σχεδιαστές, artists, chefs και city strollers.

Η βότκα Ketel One , σε συνεργασία με το boutique catering Chef Stories θα δημιουργήσουν τα πιο ταιριαστά pairings για τα serves που θα προσφέρονται

Με την ομάδα Vita Verde θα περιπλανηθείτε σε έναν εκλεπτυσμένο βοτανικό κήπο, όπου θα αναδείξει τον φρέσκο χαρακτήρα του τζιν Tanqueray No . ΤΕΝ

Το ρούμι Zacapa Solera 23 θα συνδυαστεί με ένα ευφάνταστο γλυπτό σοκολάτας δια χειρός του διάσημου pastry chef Στέλιου Παρλιάρου

Η τεκίλα Don Julio θα σας μεταφέρει σε μια σύγχρονη μεξικάνικη γιορτή, μέσα από ένα μοναδικό graffiti του καλλιτέχνη mister . achilles

Το blend ed ουίσκι Johnnie Walker Gold Label Reserve θα σας ενθαρρύνει να ακολουθήστε τα χνάρια του περιπατητή μέσα από ένα περιβάλλον ζωηρών χρωμάτων και digital art installation του designer Νίκου Τσιμούρη και του σκηνοθέτη Γιάννη Μικρού

Η κομψή και εορταστική ultra-premium βότκα CÎROC θα σας παρουσιάσει φορέματα σχεδιασμένα για κάθε celebration από τον ταλαντούχο σχεδιαστή μόδας Στέλιο Κουδουνάρη

θα σας παρουσιάσει φορέματα σχεδιασμένα για κάθε celebration από τον ταλαντούχο σχεδιαστή μόδας Το single malt ουίσκι Cardhu με το φετινό concept “Made Τo Last” θα συνεργαστεί με την οικογενειακή επιχείρηση τυροκόμων Κουρέλλας που έχουν κρατήσει την ποιότητα τους μέσα στα χρόνια και έχουν εξελίξει την δεξιοτεχνία τους με το modern delicatessen “Mia Feta Feta Bar”

Γνώση, γεύσεις, έμπνευση και απολαυστικές εμπειρίες θα συνοδεύονται με μοναδικά μουσικά shows από τους MyExcuse (22/11), Gangsters of Love (23/11), ΤhesSAXloniki (24/11) και DJ sets από την Ειρήνη Κακούρη (22-24/11), για να σας απογειώσουν και να σας προσφέρουν μοναδικές Fine Drinking εμπειρίες απόλαυσης.

Αναλυτικότερα, τα 25 bar που συμμετέχουν στο World Class Fine Drinking Θεσσαλονίκης φέτος είναι τα: ΓΟΡΙΛΑΣ, SALTO, CIEL, CHEVAL, BLANC, DIO CON DIO, VOGATSIKOU 3, SPEAKEASY, ΑΙΓΛΗ ΓΕΝΙ ΧΑΜΑΜ, PARATY & LOFT, THE BAR L.A.B., U BAR, THE BLUE CUP, FLEMING, NOELL, MOI, CHEVAL, CALDERON, CASABLANCA,MISTRAL SEASIDE BAR, APALLOU, BORD DE L‘EAU, TRIBECA, THE PRINCE BARSSERIE, CIN CIN.

Η γιορτή αυτή δεν σταματάει στο pop-up αλλά ξεδιπλώνεται στα αγαπημένα bar της Θεσσαλονίκης από 25 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου. Η World Class Fine Drinking εμπειρία θα συνεχιστεί στα συνεργαζόμενα bar που θα προσφέρουν ειδικά Fine Drinking μενού και special happenings εμπνευσμένα από το φετινό θέμα, το craftsmanship!

Το World Class Fine Drinking Θεσσαλονίκης είναι μια εμπειρία μοναδική για εκείνους που δεν είχαν την ευκαιρία στο παρελθόν να παρευρεθούν, αλλά εξίσου αγαπημένη για εκείνους που δεν χάνουν την ευκαιρία να μυηθούν ξανά στον κόσμο του Fine Drinking.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Εξασφαλίστε την είσοδό σας μόνο με 10 € και για τις 3 ημέρες.

Στην τιμή αυτή αποκτάτε το βραχιολάκι «World Class Fine Drinking Thessaloniki» στο λιμάνι Θεσσαλονίκης – Αποθήκη Γ’ και έχετε:

Πρόσβαση στα pop-up bar και τις 3 ημέρες

2 μάρκες που σας εξασφαλίζουν 2 crafted ποτά δικής σας επιλογής

Και επειδή το ταξίδι συνεχίζεται έως και τις 2 Δεκεμβρίου σε αγαπημένα bar της Θεσσαλονίκης, με το ίδιο βραχιολάκι θα μπορείτε να απολαύσετε σε προνομιακές τιμές cocktail που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για αυτές τις μέρες.

Η είσοδος στη εκδήλωση επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.