Μια ηθοποιός που συνδυάζει το ταλέντο, την ενέργεια και την πολυπολιτισμική της ταυτότητα, μεταφέροντας όλη αυτή τη μαγεία στη σκηνή και την οθόνη, φυσικά δεν είναι άλλη από την Περού Καβαλιέρι. Με ένα πλατύ χαμόγελο και μια φυσική άνεση, μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από την καριέρα της, τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει και το πάθος της για τη ζωή και την τέχνη. Φιλική, άμεση και γεμάτη ενθουσιασμό, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ένα κομμάτι από τον κόσμο της μέσα από τη νέα παράσταση στη οποία συμμετέχει, Sex Honestly στο Theatre of the No, και μας θυμίζει ότι η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα όταν συνοδεύεται από δημιουργικότητα και αγάπη!