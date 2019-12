Κάναμε την εβδομαδιαία μας βόλτα σε μαγαζιά και e-shops και καταλήξαμε σε αυτά που όχι απλά μας αρέσουν αλλά θα χαιρόμασταν να παίρναμε ως δώρα! Δείτε, εμπνευστείτε και πράξτε αναλόγως για τους αγαπημένους σας.

Άρωμα Sundazed

Σε ένα ψυχοσωματικό ταξίδι στον απόλυτο έρωτα, το άρωμα Sundazed της Byredo εκτοξεύεται μέσα από τις ηλιόλουστες νότες κορυφής μανταρινιού και καλιφορνέζικου λεμονιού & προσγειώνεται σε μια τολμηρή καρδιά από νερολί, αραβικό γιασεμί, λευκό musk & μαλλί της γριάς. Η νοσταλγία και η διάθεση φυγής αποκαλύπτονται για να δώσουν δίαυλο στη ζεστασιά ενός ατέλειωτου καλοκαιριού.

Διατίθεται αποκλειστικά στο attica golden hall και στο www.atticabeauty.gr)

Ανδρικά γυαλιά ηλίου KIT

Αποπνέοντας μια αδιαμφισβήτητα ροκ διάθεση, αυτή η σειρά της ερμηνεύει την κομψή αίσθηση της μάρκας. Το στοιχείο του βέλους, ένα χαρακτηριστικό του οίκου Jimmy Choo, μεταμορφώνεται σε μια διακριτική, σχεδιαστική λεπτομέρεια. Τα γυαλιά ηλίου KIT διαθέτουν σύγχρονο αρρενωπό σχεδιασμό με ελαφρύ πλαίσιο από τιτάνιο χωρίς περίγραμμα.

Αδιάβροχα μποτίνια TOMS

Ένα καλοσχεδιασμένο χειμωνιάτικο μποτάκι, εκτός από άνεση προσφέρει και αυτοπεποίθηση. Τα Mesa, τα φετινά winter hits της TOMS είναι τόσο κολακευτικά και φίνα που τα φοράμε στη πόλη με σατέν μακριά φούστα και έντονη μονόχρωμη κάλτσα, στο βουνό για πριν ή μετά το σκι και στις βροχερές μέρες του χειμώνα αφού είναι 100% αδιάβροχη. Πρωτοπόρα ανθεκτικά υλικά όπως το 100% αδιάβροχο tech nylon και σύγχρονη EcoX40 σόλα στα περισσότερα σχέδια, ότι δηλαδή χρειάζεται ένα casual παπούτσι του σήμερα: να διανύει χιλιόμετρα με στυλ.

Παλέτα σκιών From Santa With Love

Με δώδεκα αποχρώσεις με εξαιρετικά κρεμώδεις υφές, με αυτή την παλέτα σκιών θα τραβάς σίγουρα τα βλέμματα. Από ένα απαλό ροδακινί τόνο και ένα παιχνιδιάρικο ροζ έως ένα έντονο κοκκινωπό καφέ, από ματ και μεταλλιζέ μέχρι γυαλιστερό και εξαιρετικά λαμπερό. Με τις πανέμορφες αποχρώσεις της παλέτας σκιών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία από look και εφέ για τα μάτια, χάρη στα οποία ο Άγιος Βασίλης θα συνεχίσει να παραληρεί για πολύ καιρό, ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα.

Αληθινό χριστουγεννιάτικο ψωμί Betty’s Bakery

Σου φαίνεται περίεργο να πάρεις σε κάποιον δώρο ψωμί; Είναι γιατί δεν έχεις δοκιμάσει ΑΥΤΟ το ψωμί! Το Betty’s Bakery δημιουργεί και φέτος αληθινό χριστουγεννιάτικο ψωμί όπου βερίκοκα, χουρμάδες, σύκα, σταφίδες, γαρύφαλλο, κανέλα και αλεύρι βιολογικής σίκαλης με φυσικό προζύμι συνθέτουν μια υπέροχη, αληθινά χριστουγεννιάτικη γεύση. Ολόφρεσκο, χωρίς ζάχαρη, πρόσθετα ή συντηρητικά έρχεται να συνοδεύσει τα χριστουγεννιάτικα γεύματα. Προσφέρεται σε βαμβακερή τσάντα και η ομάδα του Betty’s Bakery το στέλνει όπου θες κι όλο αυτό με 10€.

Dry Shampoo σε travel size

Κάθε φορά που ετοιμάζεις τα πράγματά σου για ταξίδι, έχεις μια ανησυχία ότι τα μαλλιά σου θα χάσουν την καθημερινή τους ρουτίνα και άρα την φρεσκάδα και τη λάμψη τους. Αυτό που χρειάζεσαι είναι τα νέα Batiste dry shampoo σε travel size των 50ml που χωράνε σε τσάντες και νεσεσέρ. Με 4 αρώματα για να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο: original, blush, tropical και cherry. Ψεκάζεις τις ρίζες σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών, κάνεις μασάζ στα μαλλιά σου, χτενίζεις και έτοιμη.

Συσκευή styling μαλλιών SteamPod 3.0

Η επιτομή της τεχνολογίας στις συσκευές styling είναι εδώ για να κάνει τα μαλλιά σου να δείχνουν θεϊκά. Πρόκειται την 3η γενιά του αρχικού πατενταρισμένου επαγγελματικού εργαλείου styling με ατμό, με νέο πιο ελαφρύ και λεπτό σχεδιασμό, περιστρεφόμενο καλώδιο 360 και ενσωματωμένο δοχείο νερού. Είναι 2 φορές πιο γρήγορο και αποτελεσματικό, έχεις 78% λιγότερη ευαισθητοποίηση των μαλλιών και περισσότερη πειθαρχία και μαλλιά με φυσική κίνηση. Σαν να βγήκες μόλις από το κομμωτήριο.

Ορός Legendary Enmei Ultimate Luminance Serum

Ένας εξαιρετικός ορός αναζωογόνησης της όψης και της αίσθησης της επιδερμίδας από τη Shisheido που υπερβαίνει τις προσδοκίες ενυδάτωσης, ελαστικότητας και λάμψης και πυροδοτεί τη βαθύτερη φωτεινότητά της. Το βότανο Enmei Herb που βρίσκεται στην καρδιά της σειράς Future Solution LX, είναι ένα εκπληκτικό βότανο που ανακαλύφθηκε στους πρόποδες ενός ιερού βουνού στην Ιαπωνία και είναι γνωστό για τις δυνάμεις μακροβιότητας και ανανέωσης που εσωκλείει.

Αθλητικά παπούτσια Ultreboost 20

Η adidas παρουσιάζει το adidas Ultraboost 20 σε συνεργασία με το Εθνικό Εργαστήριο των ΗΠΑ του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) και φέρνει για άλλη μια φορά την επανάσταση στο τρέξιμο με το κορυφαίο running παπούτσι της.

Δερμάτινα γάντια με κασμίρ

Η wish list της Falconeri αυτές τις γιορτές έχει αξεσουάρ που χαρίζουν ζεστασιά και easy chic στυλ ακόμα και τα Χριστούγεννα. Κασκόλ από κασμίρ με μαλακή υφή και αποχρώσεις που ακολουθούν τις φετινές τάσεις συνδυάζοντας έντονα χρώματα αλλά και κλασικούς ουδέτερους τόνους του μπεζ. Εμείς όμως βάλαμε στο μάτι τα δερμάτινα γάντια στην απόχρωση του γουακαμόλε με πλέξεις από κασμίρ ή βιζόν λεπτομέρειες.

Γυναικεία γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger

Αντλώντας έμπνευση από εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του εβδομήντα, η συλλογή της Tommy Hilfiger αποτελείται από διαχρονικά σχέδια που αναβαθμίστηκαν με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά. Αυτά τα γυναικεία γυαλιά ηλίου από ασετάτ διαθέτουν μια θηλυκή, υπερμεγέθη φόρμα και βραχίονες όπου διαγράφεται το εμβληματικό λογότυπο – σημαία TH.

Άρωμα STR8 Rise gift set

Ένα κομψό, μεταλλικό μαύρο κουτί με το μοναδικό χειρόγραφο μήνυμα από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο “Never Give Up, Go For Great”. Μέσα θα βρεις το μοναδικό άρωμα STR8 Rise, το deodorant body spray και το shower gel. Κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση, κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία για να κατακτάς τους στόχους σου.

Κραγιόν Rouge Dior Collector Couture

Ένα σετ περιορισμένης έκδοσης που αστράφτει σαν πυροτεχνήματα. Ανοίξτε το κομψό clutch minaudière και ανακαλύψτε το θεϊκό, εμβληματικό κραγιόν, στολισμένο με ένα δαχτυλίδι από παγιέτες. Περιλαμβάνει επίσης 5 ανταλλακτικά στις πιο ακαταμάχητες αποχρώσεις του κόκκινου, με το λογότυπο Dior να κοσμεί κάθε θήκη.