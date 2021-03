The Motley Goat ή όταν η… μόδα συναντά την τέχνη!

Η τελευταία μας fashion ανακάλυψη ακούει στο όνομα The Motley Goat. Πρόκειται για μία σειρά ρούχων και αξεσουάρ με εκτυπωμένα σχέδια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με αειφόρες μεθόδους. Όλα τα αντικείμενα της συλλογής εμπνέονται από το κατοχυρωμένο και αναγνωρίσιμο λογότυπο, το παρδαλό κατσίκι, που παραπέμπει με χιούμορ στις ελληνικές ρίζες του brand. Αντλώντας την έμπνευσή της από την ελληνική κουλτούρα, την παράδοση και την τέχνη, η The Motley Goat δημιουργεί αντικείμενα, στα οποία ξεχωρίζει το ελληνικό στοιχείο. Παράλληλα, αποτυπώνουν το χιούμορ, το οποίο συνάδει με το DNA του brand, αλλά και με το ίδιο το παρδαλό κατσίκι.

Η έμπνευση από την παράδοση όμως δεν είναι η μόνη σύνδεση του brand με την τέχνη. H φετινή συλλογή εμπνέεται από κίνημα Bauhaus μία από τις αγαπημένες χρονικές περιόδους του σχεδιαστικού team- καθώς το καλλιτεχνικό κίνημα γιορτάζει την 100η επέτειό του. Τα σχέδια και η τυπογραφία είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το κίνημα Bauhaus και η συλλογή το μεταφέρει αυτό στα prints. Τα σοφιστικέ αλλά ταυτόχρονα retro σχέδια διαθέτουν ισχυρές γραμμές και χαρακτηριστικά τυπώματα.

Η νέα συλλογή της The Motley Goat αποτίει φόρο τιμής στην επαναστατική αισθητική του Bauhaus, και επιστρέφει σε κλασικές φόρμες, σιλουέτες και χρώματα. Η κύρια συλλογή για την περίοδο συμπληρώνεται με καινούργιους κωδικούς: ποιοτικά υφάσματα υψηλής ραφής που συμπεριλαμβάνουν τα νέα prints της συλλογής προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση που φοριέται από το πρωί εώς το βράδυ. Η συλλογή με τα αξεσουάρ ακολουθεί την εκλεπτυσμένη The Motley Goat αισθητική, και διαθέτει νέα, ολομέταξα φουλάρια, κεντημένα beanie σκουφάκια από οργανικό βαμβάκι, τσάντες ώμου αλλά και σακίδια. To θέμα της σεζόν αναδεικνείεται ακόμα περισσότερο με ένα από τα νέα, πολυτελή αρωματικά κεριά που φέρει το χαρακτηριστικό print, εμπνευσμένο από το Bauhaus.

Editor’s picks

Διανύοντας ακόμα ένα #lockdown, τα comfy outfits μας έχουν ‘’λύσει τα χέρια’’ αφού μπορούμε να είμαστε κομψές και άνετες ταυτόχρονα είτε κατά τη διάρκεια ενός zoom meeting είτε για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Οι fashion experts του that’s life επέλεξαν ιδιαίτερα κομμάτια από τη νέα συλλογή The Motley Goat -κατάλληλα για κάθε στιγμή της ημέρας– για ν’ ανανεώσεις την ντουλάπα και τη διάθεση σου.