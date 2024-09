Η Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται να έχει βρει το επόμενο σπίτι της στο Λος Άντζελες, αφού την είδαμε να ενδιαφέρεται έντονα για το διάσημο Azria Estate. Μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ, η τραγουδίστρια φαίνεται να είναι έτοιμη να επενδύσει σε ένα νέο ακίνητο, αλλά η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται.

Το Azria Estate, που βρίσκεται στην περιοχή Holmby Hills, είναι ένα εντυπωσιακό κτήμα 2,787 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι καταχωρημένο προς πώληση για 55 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το TMZ, η Τζένιφερ Λόπεζ προσπαθεί να διαπραγματευτεί την τιμή και επιδιώκει να την κατεβάσει κάπου μεταξύ 30 και 39 εκατομμυρίων δολαρίων.

Jennifer Lopez Negotiating to Buy Famous Los Angeles Mansion, Azria Estate | Click to read more 👇 https://t.co/VtOS8NDp9K

— TMZ (@TMZ) September 12, 2024