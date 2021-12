Δε λέω καλή η φόρμα αλλά αυτές τις γιορτές αποφάσισα να τις περάσω παρέα με παγιέτα και πολλή λάμψη και το ίδιο ελπίζω και για σένα. Έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ να φέρουμε φως και glamour στις ζωές μας ώστε να περισώσουμε ό,τι έμεινε από την «κανονικότητά» μας. Λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα ξεκινάει το window shopping που ακολουθείται από εξόρμηση στα μαγαζιά και ψώνια εκτός προϋπολογισμού.

Πού θα κοιτάξω για ρούχα για τις γιορτές; Στα Marks & Spencer και τη νέα συλλογή Occasionwear με stylish επιλογές. Εντυπωσιακές κόκκινες και μπλε δημιουργίες, κομμάτια με έμφαση στο χρυσό, ασημί και μπρονζέ. Τα φορέματα και τα κοστούμια είναι κλασικές επιλογές αλλά αν θες ένα fashion outfit, οι σατέν και βελούδινες φούστες είναι must. To studded μακρυμάνικο πουκάμισο είναι το must-have κομμάτι για all day εμφανίσεις. Ένα μακρύ παλτό από συνθετική γούνα θα σε κρατήσει ζεστή και θα απογειώσει το look σου.

Λάμπεις Μπάμπη μου!

Είπαμε, σαν την παγιέτα δεν έχει! Γι’ αυτό φαντάσου πόσο εντυπωσιακή θα έδειχνες με ένα μαύρο κοστούμι παγιέτα, ένα απλό λευκό t-shirt και ένα ζευγάρι loafers ή sneakers.

Φωτιά στα κόκκινα

Δεν μπορείς να κάνεις λάθος φορώντας κόκκινο, όλοι το ξέρουν αυτό. Από το κραγιόν μέχρι το πανωφόρι, είναι το μόνο χρώμα που ξέρει να τραβάει τα βλέμματα από το πρώτο λεπτό.

Με στιλ

Ένα φόρεμα σε έντονο μωβ χρώμα, ένα ζευγάρι flat παπούτσια με χρυσή αλυσίδα, ένα σατέν πουκάμισο με δέσιμο φιόγκο στο λαιμό μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο σύνολό σου.