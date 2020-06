Γυναίκες είμαστε, μας αρέσει το makeup, μας αρέσει να δοκιμάζουμε νέα προϊόντα, μια φορά την εβδομάδα θα την κάνουμε τη βόλτα μας να δούμε τι καινούργιο παίζει από είδη ομορφιάς και περιποίησης. Αυτά είναι τα πέντε προϊόντα μακιγιάζ που θέλουμε σίγουρα στο νεσεσέρ μας.

Σκιά σε Στικ Power Stay της Avon

Όταν βρίσκουμε προϊόντα που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη κολλάμε. Αυτό εδώ το μολύβι ας πούμε είναι και σκιά και eyeliner και προσφέρει έντονο και ομοιόμορφο χρώμα για 16 ώρες. Έχει και ενσωματωμένη ξύστρα για να έχουμε πάντα εφαρμογή ακριβείας όπου και αν βρισκόμαστε.

Υγρό κραγιόν Matt Pro Ink Non-Transfer της Catrice

Καμία δε θέλει κραγιόν που ξεβάφει σε ποτήρια, δόντια, ρούχα. Το νέο υγρό κραγιόν με βούτυρο moringa της Catrice διαρκεί για 12 ώρες, επιβιώνει σε κάθε περίσταση και έχει υγρή υφή που δίνει ελαφριά αίσθηση στα χείλη και στεγνώνει γρήγορα.. Είναι διαθέσιμο σε 10 χρώματα και μας αρέσουν όλα. Λίγο περισσότερο αυτό το απαλό ροζ.

Μάσκαρα Lash Paradise της L’Oreal Paris

Όχι μόνο δίνει όγκο στις βλεφαρίδες, αλλά το μείγμα ελαίων (καστορέλαιο, eau de bleut, έλαιο ρόδου) που περιέχει τις περιποιείται και δεν τις βαραίνει. Σούπερ αποτέλεσμα, εντυπωσιακό βλέμμα, ανάλαφρη υφή, απόλυτα cute ροζ συσκευασία.

Setting mini spray FIX+ Play της MAC

Δεν είναι ένα απλό spray που διατηρεί αψεγάδιαστο το μακιγιάζ σου για περισσότερες ώρες. Είναι ένα spray που περιέχει επίσης αρωματικά στοιχεία που λειτουργούν ευεργετικά τόσο για το δέρμα όσο και για τη διάθεση. Από τα 7 συλλεκτικά ταξιδιωτικού μεγέθους mini Fix+ Vibes αγαπήσαμε περισσότερο το FIX+ Play με νότες λεμονιού και πορτοκαλιού που χαρίζει ευφορία και καλή διάθεση.

Παλέτα σκιών Oh Honey, Your Soul is Golden της essence

Χρυσές αποχρώσεις, γλυκό άρωμα και πολλή λάμψη! Οι μέλισσες εμπνέουν τη νέα συλλογή της essence και εμάς μας εμπνέει αυτή η παλέτα για να δημιουργήσουμε υπέροχα καλοκαιρινά μακιγιάζ. Α, και μυρίζει υπέροχα!