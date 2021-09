Τα κοσμήματα δεν είναι απλά αξεσουάρ αλλά τρόπος έκφρασης του προσωπικού στιλ. Αρκετά περιοριστήκαμε τους περασμένους μήνες, τώρα είναι η στιγμή του more is more από κάθε άποψη. Δεν είναι να απορεί λοιπόν κανείς που τα δαχτυλίδια της νέας συλλογής Collection II της Swarovski κάνουν ήδη χαμούλη.

Χρώματα, υφές και κοπές συνδυάζονται και δημιουργούν δεκάδες κομμάτια με ύφος κλασικό, πανκ, γλυκό ή εντυπωσιακό για να σου ταιριάζουν πάντα και παντού. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο.

Το λαμπερό κρύσταλλο αναμειγνύεται με μεταλλικά στοιχεία σε unisex σχέδια, ενώ ο χαρακτηριστικός κύκνος του brand απεικονίζεται σε χρώμα πλήρους φάσματος έτοιμος να πετάξει.

Ξεχωριστά κομμάτια σε σχήμα αστεριού για ροκ λεπτομέρειες στο ντύσιμο, αλλά και διάτρητες πέτρες με αρχιτεκτονικές γωνίες. Τα δαχτυλίδια σου γίνονται φορέσιμη pop-art, εσύ βγάζεις προς τα έξω τον πληθωρικό σου εαυτό και κάθε εμφάνισή σου γίνεται ανάρπαστη.

