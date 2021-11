Τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία άλλαξε σίγουρα τα δεδομένα. Αρκετοί από εμάς, υιοθετήσαμε καινούριες συνήθειες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις κοινωνικές μας επαφές αλλά και τις επιλογές που κάνουμε όταν αποφασίζουμε να αγοράσουμε νέα προϊόντα.

Αυτό που έγινε σαφές είναι ότι ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που του αναλογεί για την προστασία του πλανήτη. Αρκετοί επιλέγουν την ανακύκλωση, άλλοι επιλέγουν να αγοράζουν τρόφιμα σε «πράσινες» συσκευασίες. Όταν μιλάμε για μόδα όμως αυτό που έχει προτεραιότητα είναι τα sustainable υλικά και υφάσματα.

Ρούχα και αξεσουάρ από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια και δίχτυα

Το ισπανικό brand Ecoalf έχει παρουσιάσει μια σειρά ρούχα και αξεσουάρ, σχεδιασμένα για μια σύγχρονη και απαιτητική καθημερινότητα. Κρύβουν μέσα τους μια ολόκληρη ιδεολογία, χιλιάδες ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια και δίχτυα. Πλαστικά που συλλέχθηκαν από τον βυθό της Μεσογείου μέσω του project “Mediterranean Clean Up”, σε μια συνεργασία του ECOALF foundation και του ελληνικού Enaleia Project.

Αξεσουάρ που συνδυάζουν παρελθόν και μέλλον

H χειμερινή κολεξιόν Restarted περιλαμβάνει υφάσματα σε γήινους τόνους, τα right-on-point σχέδια και η iconic κατασκευή. Όλα τα κομμάτια κατασκευάστηκαν με χαμηλή χρήση νερού και ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ελαχιστοποίηση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα.

Η νέα σειρά αξεσουάρ έχει ρετρό αισθητική, όπως η Nica Bum Bag, και συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον. Στα αξεσουάρ μπορεί να βρει κανείς τυπωμένο και το μήνυμα BECAUSE THERE IS NO PLANET B που επιδεικνύει πως ο κάθε ένας μας μπορεί να φέρει την αλλαγή.

Δες στη συνέχεια τα αξεσουάρ που ξεχωρίσαμε εμείς από τη συλλογή:

