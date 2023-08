Αll About Eve: Η εταιρεία που έφερε πρώτη το Μonoi Tiki στην Ελλάδα

Αll About Eve: Η εταιρεία που έφερε πρώτη το Μonoi Tiki στην Ελλάδα

Το Monoi Tiki Tahiti το γνωρίζεις. Όπως και πολλά ακόμη βραβευμένα skincare brands που τα συναντάς σε φαρμακεία, ξενοδοχεία και επιλεγμένους χώρους ομορφιάς και περιποίησης.

Αυτό που δε γνωρίζεις είναι την εταιρεία που ανακάλυψε και έφερε στην Ελλάδα το αγαπημένο brand των Influencers για βαθύ τροπικό μαύρισμα και όχι μόνο! Η All about Eve δημιουργήθηκε το 2007 και από τότε δεν έχει σταματήσει να μας εκπλήσσει με ιδιαίτερα ξεχωριστά προϊόντα που έχουν κατακτήσει μια θέση στην skincare ρουτίνα μας.

Ήταν αυτή που για πρώτη φορά έφερε στην Ελλάδα το skin care brand Mario Badescu, δημοφιλές για τα προϊόντα καταπολέμησης της Ακμής αλλά και το Monoi Tiki Tahiti, το αυθεντικό λάδι Monoi με ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα του σώματος, του προσώπου αλλά και για τα μαλλιά.

Όλα αυτά τα χρόνια η All About Eve ανακαλύπτει, δοκιμάζει και μας συστήνει προϊόντα που προσφέρουν λύσεις στην γρήγορη και απαιτητική καθημερινότητα και φέρνουν άμεσα αποτελέσματα τηρώντας τους κανόνες της σύγχρονης κοσμετολογίας (χωρίς parabens, χωρίς σιλικόνες, cruelty free κ.ά.). Brands όπως Super Facialist, Umberto Giannini, Dirty Works, Hello Sunday που έχουν αναγνωριστεί από τους ειδικούς του skincare και έχουν διακριθεί για την αποτελεσματικότητα τους! Και για αυτό το λόγο έχει κερδίσει όχι μόνο την εμπιστοσύνη των συνεργατών της αλλά και τη δική μας.

Πριν φτιάξουμε το νεσεσέρ των διακοπών μας κάνουμε όλες μας μια στάση για να ενημερωθούμε και να επιλέξουμε τα Must have προϊόντα περιποίησης και μαυρίσματος, με πρώτο στη λίστα μας το αυθεντικό πολυχρηστικό λάδι Monoi Tiki Tahiti.

Γιατί το αγαπάμε

Το καλοκαίρι ήταν, είναι και θα είναι συνδεδεμένο με το Monoi Tiki Oil, το οποίο είναι γνωστό παγκοσμίως για τις καλλωπιστικές και ευεργετικές του ιδιότητες στο σώμα, το πρόσωπο και στα μαλλιά αλλά και για το βαθύ μαύρισμα και την ενυδάτωση που προσφέρει από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Να σημειώσουμε ότι το Monoi έχει φυσικά αντηλιακά φίλτρα που θωρακίζουν και καταπραΰνουν την επιδερμίδα προσφέροντας προστασία από τη φθορά που προκαλεί ο ήλιος και η θάλασσα. Αν πιστεύεις ότι η χρήση του τελειώνει εδώ κάνεις λάθος.

Αφαιρεί το μακιγιάζ προσώπου και ματιών, προσφέρει ελαστικότητα στην επιδερμίδα και καταπολεμά ρυτίδες και ραγάδες.

Γιατί είναι το «αυθεντικό» Monoi

Γιατί παρασκευάζεται με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο, όπως προστάζει η παράδοση στην Πολυνησία για πάνω από 2000 χρόνια, χωρίς χημικά και τεχνητά αρώματα. Η Tiki περισυλλέγει τα πιο διαλεκτά πέταλα του λουλουδιού Tiare και τα μουλιάζουν μέσα σε λάδι καρύδας πάνω σε κοραλλένιο χώμα που το λούζει ο ήλιος της Ταϊτής. Στη συνέχεια το συσκευάζει σε Pet πλαστικά μπουκάλια και γυάλινες συσκευασίες και τοποθετεί μέσα σε όλα της τα μπουκάλια από ένα λουλούδι Tiare.

