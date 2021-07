Επιτέλους, έφτασε η άδειά σου. Θα φύγεις διακοπές. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που βαριέσαι πολύ να κάνεις, όσο και εάν ανυπομονείς να βρεθείς στην ξαπλώστρα της παραλίας. Η ετοιμασία της βαλίτσας. Άντε, τώρα, να διαλέγεις τι θα πρωτο-βάλεις. Γι’ αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σου θυμίσουμε και να σου προτείνουμε τι δεν πρέπει να λείπει από την βαλίτσα των διακοπών σου. Διάβασε παρακάτω τις προτάσεις μας, που θα σου «λύσουν» τα χέρια.

Τι δεν πρέπει να λείπει από την βαλίτσα των διακοπών σου

Διακοπές με τα παιδιά; Ντυθείτε ασορτί

Μία από τις πιο ιδιαίτερες τάσεις για το καλοκαίρι του 2021 είναι να ντυνόμαστε ασορτί με τα παιδιά μας. Φυσικά, η τάση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, ούτε στοχεύει στο να φέρει έξτρα πίεση στους γονείς, μα αντιθέτως είναι μία διασκεδαστική πτυχή της μόδας που μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τις εμφανίσεις με τα παιδιά μας. Πόσο θα χαρούν τα μικρά που θα πηγαίνουν «πακέτο» με εμάς; Είμαστε, εξάλλου, τα είδωλά τους.

Η Beachwear collection της Calzedonia, είναι από αυτές που γίνονται «διπλές» και έρχονται με ρούχα και για τους γονείς και για τα παιδιά. Στην σειρά ‘Mini Me‘, την πολύχρωμη, χαρούμενη, insta-friendly και αδιάβροχη, θα βρούμε μαγιό για αγόρια που ταιριάζουν με του μπαμπά και τα μπικίνι ή ολόσωμα με της μαμάς. Λαμπερά ή σε μονόχρωμες εκδοχές, floral αλλά και super πολύχρωμα καλοκαιρινά σχέδια, υπάρχει ένα μαγιό για κάθε στυλ.

Κουνούπια; Κανένα πρόβλημα!

Τα κουνούπια είναι το κλασικό μας πρόβλημα, κάθε καλοκαίρι. Δεν μας αφήνουν να χαρούμε τις πιο ωραίες μας στιγμές, περιτριγυρίζοντας μας. Φέτος, σταματούν να αποτελούν πρόβλημα με την νέα σειρά αποτελεσματικής απώθησης κουνουπιών της Crilen από την Frezyderm.

Άραγμα στη βεράντα το βραδάκι, κωμωδία στο θερινό της γειτονιάς, νυχτερινή ποδηλατάδα, κυριακάτικο δείπνο στον κήπο; Τέλος οι «ενοχλητικοί φτερωτοί επισκέπτες».

Η νέα σειρά CRILEN ANTI-MOSQUITO με γαλάκτωμα και σπρέι που απωθούν αποτελεσματικά τα κουνούπια, για να μην μας ενοχλήσει τίποτα αυτό το καλοκαίρι.

Το άρωμα των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων

Το έχεις πάθει ποτέ, να μυρίζεις μία από τις κολώνιες σου και να σκέφτεσαι: «Μου θυμίζει τις διακοπές μου στην Αλόννησο το 2017»;. Επειδή στις διακοπές μας παίρνουμε μόνο ένα άρωμα, ώστε να κάνουμε οικονομία χώρου, όποιο πάρουμε μαζί μας γίνεται «η μυρωδιά» των αναμνήσεών μας από τις συγκεκριμένες διακοπές.

Φέτος, οι καλοκαιρινές μας διακοπές θα «μυρίζουν» όπως το νέο άρωμα Coach Dreams Sunset, εμπνευσμένο από τα ηλιοβασιλέματα και τα αξέχαστα ταξίδια με φίλους. Προκαλεί τη δημιουργία νέων αναμνήσεων, αλλά και τη μαγεία. Είσαι έτοιμη να τα ζήσεις, το φετινό καλοκαίρι;

Καλή ‘hair day’ όπου και να είσαι, με την ασύρματη πρέσα

Τι είναι το ‘good hair day’; Είναι εκείνες οι μέρες που τα μαλλιά σου έχουν κάτσει τέλεια. Οι μέρες εκείνες που η αυτοπεποίθησή σου έχει φτάσει στα ύψη και αισθάνεσαι ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Τέτοιες οι μέρες των διακοπών σου, ακόμη και εάν δεν βρίσκεις πρίζα κοντά σε καθρέπτη, με το πρώτο ασύρματο styler της ghd.

Τέλος στην εποχή που το καλώδιο δεν έφτανε για να κάνεις τις πίσω τούφες. Τέλος στην εποχή που δεν έβρισκες πρίζα κοντά σε καθρέπτη και έπρεπε να «μαντεύεις» ποιες τούφες ισιώνεις. Τέλος στο μπλέξιμο με τα καλώδια.

Είσαι κάπου χωρίς πρίζα και πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξεις τα μαλλιά σου; Τώρα, μπορείς. Για good hair day on the go, όπως η Chiara Ferragni.

Αφρόλουτρο από το ξενοδοχείο; Όχι, βέβαια!

Κλασική ιστορία. Κανείς από την παρέα δεν παίρνει αφρόλουτρο μαζί, γιατί υπολογίζει ότι «όλο και κάποιος άλλος θα έχει πάρει». Τελικά, δεν έχει πάρει κανείς και αναγκάζεστε να χρησιμοποιήσετε τα σαπούνια του ξενοδοχείου, που τελειώνουν αμέσως. Έτσι, καταλήγετε να αγοράσετε το πρώτο αφρόλουτρο που θα βρείτε στο μίνι μάρκετ. Αντ’αυτού, προνοείς και παίρνεις μαζί σου ένα από τα νέα αφρόλουτρα Neutromed.

Η Νο.1 μάρκα για υγιεινή και προστασία του δέρματος που φροντίζει και περιποιείται τις Ιταλικές οικογένειες για πάνω από σαράντα χρόνια, ανανεώνεται και

εμπλουτίζεται. Οι νέες σειρές αφρόλουτρων Neutromed, χάρη στην απαλή, κρεμώδη υφή και τα υπέροχα αρώματά τους, θα απογειώσουν την εμπειρία σου κατά τη διάρκεια του ντους.

Η πλούσια σύνθεσή τους από εκχυλίσματα λουλουδιών και θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την θρέψη, ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας,

χαρίζουν απαλή και βελούδινη αίσθηση σε όλο το σώμα. Το Neutromed, ο απόλυτος “pH expert”, χάρη στη βαθιά του δερματολογική εξειδίκευση και στη διατήρηση του φυσιολογικού pH του δέρματος, είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση, για να φροντίσει ακόμα και τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες.

Επιπλέον, για μέγιστη καθαριότητα και παράλληλη φροντίδα των χεριών σας, τα νέα κρεμοσάπουνα Neutromed είναι κατάλληλα για καθημερινή και συχνή χρήση, αφού συνδυάζουν την περιποίηση με τη δερματολογική εξειδίκευση, και φυσικά ουδέτερο pH!