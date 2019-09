Καλά εντάξει όχι και τελείως μόνη σου αφού η The Body Shop έχει φροντίσει για εσένα ακόμα μια φορά αλλά και για το πρόσωπο σου. Όπως έχεις καταλάβει οι diy μάσκες έχουν την τιμητική τους αφού έχουν πλεον αναδειχθεί σε κορυφαίο skincare trend και όχι άδικα, μιας και πρόκειται για την πιο δημιουργική και ταυτόχρονα διασκεδαστική εμπειρία περιποίησης προσώπου. Υιοθετήστε κι εσείς την τάση με μία νέα άφιξη που προσφέρει πιο καθαρή επιδερμίδα στη στιγμή. Είναι εμπνευσμένη από τη φύση και έχει άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Η πρώτη peel-off μάσκα της The Body Shop είναι γεγονός! Η ολοκαίνουρια αυτή άφιξη έρχεται να προστεθεί στη σειρά Tea Tree, την εμβληματική σειρά περιποίησης προσώπου της The Body Shop. Η νέα Tea Tree Anti-Imperfection

Peel-Off Mask περιέχει συστατικά φυσικής προέλευσης και είναι εμπλουτισμένη με έλαιο τεϊόδενδρου που η The Body Shop προμηθεύεται από την Κένυα μέσω του προγράμματός της Εμπόριο με Κοινότητες.

Η δοκιμή μίας DIY μάσκας στο σπίτι δεν πρέπει να σας αγχώνει! Αντίθετα με πολλές μάσκες peel-off, η πρωτοποριακή τεχνολογία

της νέας Anti-Imperfection Peel-Off Mask σημαίνει ότι αφαιρείται χωρίς πόνο. Αμέσως μετά τη χρήση η επιδερμίδα δείχνει πιο καθαρή, ενώ επίσης προσφέρει μία άμεση αίσθηση αποσυμφόρησης. Αναμείξτε με νερό, ανακατέψτε και είναι έτοιμη! Τόσο απλά!

Δοκιμάστε αυτήν την άκρως απολαυστική DIY εμπειρία περιποίησης προσώπου με τη νέα Peel-Off Mask, που αφαιρείται εξίσου

απολαυστικά, χωρίς πόνο!