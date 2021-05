Έκτακτο ανακοινωθέν: Τα αγαπημένα μας brands φέρνουν νέες κυκλοφορίες στις σειρές προϊόντων τους. Συνέχισε την ανάγνωση και μάθε τα πάντα για τα νέα προϊόντα που έκλεψαν τις εντυπώσεις αυτήν την εβδομάδα. Δείτε τα όλα και πάρτε ιδέες για τις επόμενες αγορές σας.

Τα προϊόντα που μας εντυπωσίασαν αυτήν την εβδομάδα

H best-seller σειρά της La Roche-Posay Hyalu B5 Aquagel SPF 30 εμπλουτίζεται

Φωτογήρανση; Ανάκτηση της ελαστικότητας; Επανόρθωση της επιδερμίδας; Σε αυτά στοχεύει η νέα προσθήκη της σειράς HYALU B5. Και μάλιστα, μέσα σε μία ώρα από την εφαρμογή του.

Πρόκειται για το HYALU B5 AQUAGEL SPF30, του οποίου η μοναδική σύνθεση κάνει δυνατή την ανανέωση και επανόρθωση του επιδερμιδικού φραγμού μέσα σε 1 ώρα από τη χρήση του προϊόντος.

Η σύνθεση HYALU B5 AQUAGEL SPF30 έχει πρωτοποριακή υφή gel και προσφέρει αναζωογονητικό αποτέλεσμα -3,6 °C κατά την εφαρμογή του. Ένα προϊόν που συνδυάζει την υψηλή προστασία με μια αόρατη, δροσερή υφή gel. Δεν κολλάει, δεν κάνει την επιδερμίδα λιπαρή και δεν προκαλεί ατέλειες.

Έτσι, το νέο αυτό προϊόν αποτελεί την ιδανική βάση make up, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη προστασία της επιδερμίδας από την φωτογήρανση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα νέα κραγιόν του Dior εμπνέονται από τα «αστέρια» του Hollywood

Ο Christian Dior γοητευόταν πάντοτε από τον κόσμο του κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί ερωτεύτηκαν τα καλά δομημένα look των συλλογών υψηλής ραπτικής του. Η Marlene Dietrich, η Ingrid Bergman, η Ava Gardner, η Sophia Loren, η Lauren Bacall και η Marilyn Monroe, όλες φορούσαν συχνά Dior στη μεγάλη οθόνη.

Σήμερα, η Charlize Theron, η Natalie Portman, η Li Bingbing, η Cara Delevingne και η Angelababy συνεχίζουν την παράδοση. Και το Rouge Dior γίνεται το απόλυτο αξεσουάρ της γυναίκας Dior!

Το 2021, ο οίκος Dior αποτίνει φόρο τιμής στους δεσμούς του με τον κόσμο του κινηματογράφου δημιουργώντας μια σειρά περιορισμένης έκδοσης του εμβληματικού κραγιόν, το Rouge Dior Star Edition. Τούτο εμβληματικό κραγιόν αποκτά μια νέα πινελιά, εμπνευσμένη από το στιλ υψηλής ραπτικής, σα να φωτίζεται από έναν εκθαμβωτικό προβολέα.

Η περιορισμένης έκδοσης συλλογή είναι διαθέσιμη σε 5 εκθαμβωτικές αποχρώσεις, επιλεγμένες από τον Peter Philips, δημιουργικό διευθυντή και διευθυντή εικόνας του μακιγιάζ Dior. Σε nude, ροζ, πορτοκαλί ή κόκκινες αποχρώσεις, αυτά τα σαγηνευτικά χρώματα ξεχωρίζουν χάρη σε ένα γαλαξία αστεριών, χαραγμένο στο νέο στικ και τα μαγικά τους ονόματα, που παραπέμπουν στον κόσμο του κινηματογράφου.

Η εξειδικευμένη σειρά περιποίησης των μαλλιών μας για το Καλοκαίρι

Για πολλούς, το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή του χρόνου, ωστόσο, για τα μαλλιά είναι μια από τις δυσκολότερες περιόδους· ο ήλιος, το θαλασσινό αλάτι, το χλώριο και ο ζεστός καιρός αφήνει τα μαλλιά τραχιά, άτονα και πολύ δύσκολα στη διαχείριση…

Η καλοκαιρινή, εξειδικευμένη σειρά περιποίησης μαλλιών BC Sun Protect από τη Schwarzkopf Professional ξέρει ακριβώς τι χρειάζονται τα ταλαιπωρημένα από τον ήλιο μαλλιά!

Η BC Sun Protect είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει, να καθαρίζει και να θρέφει όλους τους τύπους μαλλιών ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΜΕΤΑ την έκθεση στον ήλιο. Χάρη σε μια δυνατή φόρμουλα από εξωτικά συστατικά – Έλαιο Buriti από τις όχθες του Αμαζονίου, γνωστό για τις αναζωογονητικές του ιδιότητες και Θαλάσσια Άλγη από τα βάθη των ωκεανών, γνωστή για την ενυδατική της δράση – η σειρά προστατεύει, θρέφει και ομορφαίνει τα μαλλιά έτσι ώστε οι λάτρεις του ήλιου να ξεχάσουν τη φθορά των μαλλιών τους ή το ξεθώριασμα του χρώματος και να επικεντρωθούν στο να δείχνουν τέλειες, 24 ώρες το 24ωρο!

Λευκές ρίζες και διχρωμία πριν την βαφή; Όχι πια, με το ανανεωμένο Root Retouch από τον Schwarzkopf

Ο Schwarzkopf, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη της σύγχρονης γυναίκας για όμορφα μαλλιά, χωρίς λευκά ή διχρωμίες, κάνει το φρεσκάρισμα του χρώματος της ρίζας «παιχνιδάκι» με το ανανεωμένο Root Retouch!

Με ένα μόνο ψέκασμα αρκεί για να έχεις τέλειο, ομοιόμορφο χρώμα! Χάρη στην ανανεωμένη φόρμουλα του Root Retouch, τα μικρομοριακά χρωστικά σωματίδια της φόρμουλας καλύπτουν άμεσα τα λευκά στις ρίζες σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η μεγάλης ακρίβειας βαλβίδα ψεκασμού χαρίζει ομοιόμορφη κάλυψη, καλύπτοντας άμεσα τα λευκά και τη διχρωμία στην περιοχή της ρίζας. Διαρκεί μέχρι το επόμενο λούσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 40 εφαρμογές.

Παράλληλα, η καινοτόμος τεχνολογία και η αδιάβροχη σύνθεσή του επιτρέπει στο χρώμα να διαρκεί ακόμα περισσότερο!

Κι επειδή το αγαπημένο ξανθό είναι πάντα στη μόδα, η σειρά Root Retouch ανανεώνεται και ενισχύεται με 2 νέες αποχρώσεις για ξανθά μαλλιά με σκούρα ρίζα, Ανοιχτό Ξανθό και Ξανθό Σαντρέ!

Η πιο φρέσκια σειρά αρωμάτων για αυτό το Καλοκαίρι

Με την ίδρυση του το 2009, ο Maison Francis Kurkdjian αναβίωσε το πνεύμα του eau de Cologne και το επανερμήνευσε με τον δικό του τρόπο μέσα από το Aqua Universalis, ένα φρέσκο eau για όλους και για όλα.

Έκτοτε, η παράδοση συνεχίζεται και έχει εμπλουτιστεί με δύο επιπλέον οσφρητικές αρμονίες, το Aqua Vitae και το Aqua Celestia.

Σήμερα, o Francis Kurkdjian αποκαλύπτει τρεις νέες εκδοχές των Aqua αρωμάτων του, με τη συλλογή Cologne forte. Χάρη στο περγαμόντο – βασικό συστατικό του παραδοσιακού eau de Cologne- η φρεσκάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες αυτές δημιουργίες που προστίθενται στην οσφρητική γκαρνταρόμπα του Οίκου.

MUSC NOIR: Η νέα προσθήκη στα μεθυστικά αρώματα του Narciso Rodriguez

Χρόνια τώρα κρατάει αυτή η… κολόνια. Στα λατρεμένα μας αρώματα του Narciso Rodriguez, έρχεται να προστεθεί το νέο ”MUSC NOIR“.

Ο Narciso Rodriguez αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους Αμερικανούς σχεδιαστές των δύο τελευταίων δεκαετιών, κατέχοντας κυρίαρχο ρόλο στην ιστορία της μόδας. Η τέχνη είχε πάντα εξέχουσα θέση στην ζωή και το έργο του, κάτι που τον οδήγησε πριν 18 χρόνια, στη δημιουργία της αρωματικής συλλογής Narciso Rodriguez for her.

Την αρωματική αυτή συλλογή, σηματοδότησε το λανσάρισμα του πρώτου γυναικείου αρώματος for her το 2003, με σκοπό να γιορτάσει την δύναμη της θηλυκότητας και να αγκαλιάσει την πιο τολμηρή φύση της γυναικείας έκφρασης.

Η σειρά συνεχίζει να αντλεί έμπνευση από την γυναικεία ύπαρξη. Κάθε άρωμα δημιουργείται για να ενδυναμώσει και να αναδείξει την εσωτερική ομορφιά των γυναικών με την δύναμη του musc. Το νέο κεφάλαιο στην σειρά for her, το for her MUSC NOIR, είναι μια ωδή στον ατελείωτο, μυστηριώδη γυναικείο αισθησιασμό.

Ένα νέο άρωμα που απεικονίζει την συναρπαστική σύγχρονη θηλυκότητα. Το σύγχρονο chypre musc, μια μοναδική πτυχή στην οικογένεια αρωμάτων chypre, ανέδειξε το for her ως ένα διεθνές φαινόμενο και ένα σύγχρονο κλασικό άρωμα.

Η Nuxe φέρνει την επανάσταση στην αντιγήρανση

Αποτέλεσμα της μοναδικής υφής 2 φάσεων που συνδυάζει την τεχνογνωσία τη Nuxe στα έλαια και τη αντιγήρανση , το Super Serum συνδυάζει για 1η φορά τα οφέλη μιας πρωτοποριακής πράσινης τεχνολογίας: 100% μικροσφαιρίδια κλάσματος φυτικών ελαίων. Αυτή η καινοτομία υποστηρίζει τη μοναδική φόρμουλα που περιέχει Φυσικό Υαλουρινικό Οξύ που εγχέεται σε χιλιάδες φυτικά χρυσά μικροσφαιρίδια.

Ένα εξαιρετικό φυσικό συμπύκνωμα που προσφέρει απόλυτη απόδοση και απόλαυση για όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας: το δέρμα συμπεριφέρεται σαν να ήταν 10 χρόνια νεότερο.

Η vegan σύνθεση του SuperSerum περιέχει 95% συστατικά φυσικής προέλευσης, όλα εξαιρετικά ισχυρά και επιλεγμένα με ιδιαίτερη φροντίδα. Με άλλα λόγια, η δέσμευση της Nuxeγια καθαρή ομορφιά, αποτελεσματική σύνθεση με όσο το δυνατόν λιγότερα συστατικά (μόλις 24 συστατικά).

Το – θρυλικό πλέον – White Musk γιορτάζει τα 40 του χρόνια

Φέτος, συμπληρώνονται 40 χρόνια από την γέννηση του εμβληματικού WHITE MUSK®.

Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για την The Body Shop που γιορτάζει αυτή τη σημαντική επέτειο και τη νέα εποχή που ανατέλλει για το best seller άρωμα της με μια σημαντική ανανέωση.

Το 2021, η The Body Shop κάνει ένα ακόμα βήμα προς ένα ακόμα πιο ηθικό μέλλον. Αρχικά, το White Musk® είναι πλέον και επίσημα πιστοποιημένο ως vegan. Διατίθεται σε νέο, 100% ανακυκλώσιμο μπουκάλι από 42% ανακυκλωμένο γυαλί, με αφαιρούμενη αντλία ψεκασμού έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της ανακύκλωσης και τέλος, δεν υπάρχει κανένα αχρείαστο ή δευτερεύον υλικό συσκευασίας παρά μόνο το μπουκάλι, χωρίς κουτί, γεγονός που ενισχύει το φιλο-περιβαλλοντικό προφίλ του αρώματος.

Τα νέα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στα καταστήματα της The Body Shop και online στο www.thebodyshop.gr