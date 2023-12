Πλησιάζουμε σιγά σιγά στα Χριστούγεννα και καλό θα ήταν να οργανωθείς λίγο με τα δώρα, για να μην τρέχεις την τελευταία στιγμή. Αυτές τις μέρες μια δόση πολυτέλειας επιβάλλεται. Μπορεί να φανταστείς, λοιπόν, καλύτερο δώρο από ένα άρωμα;

Ένα άρωμα αποτελεί πάντα μια safe επιλογή τόσο για άντρες όσο και για γυναίκες. Αρκεί να διαλέξεις ένα οίκο που διαθέτει προτάσεις για κάθε προτίμηση. Ο οίκος Dolce&Gabbana Beauty φέτος έρχεται με Βeauty Gifts με επιλεγμένες συλλογές αρωμάτων που αποτελούν αδιαμφισβήτητα τα ωραιότερα δώρα για εκείνον και εκείνη.

Let the Holiday Season Begin!

To νέο άρωμα DEVOTION Eau de Parfum υμνεί την ομορφιά των ευγενέστερων αξιών της ζωής, την ευγνωμοσύνη και την γενναιοδωρία στον πυρήνα κάθε όμορφης σχέσης που έχει κανείς στην καρδιά του, ενώ η συλλεκτική DEVOTION Make Up Collection εκφράζει την ιδανική, διαχρονική ομορφιά που συνδυάζει συναίσθημα και αυθορμητισμό.

Το The One αποτελεί το ιδανικό δώρο για την γυναίκα που εκπέμπει κομψότητα σε ότι κι αν κάνει, ενώ το Τhe One for Men είναι ο τέλειος partner για εκείνον καθώς αναδεικνύει τον αδιαμφισβήτητο μαγνητισμό και τα φυσικά χαρίσματά του.

Η Ιconic συλλογή Light Blue αιχμαλωτίζει την παιχνιδιάρικη διάθεση ενός ηλιόλουστου Μεσογειακού καλοκαιριού και αποτελεί έναν ύμνο στον ήλιο, την θάλασσα και τον αισθησιασμό.

Tα αισθησιακά και έντονα αρώματα της συλλογής Κ&Q by Dolce & Gabbana, αφηγούνται ιστορίες με πάθος, ενέργεια, δύναμη και αποπλάνηση. Ένα αυθεντικό δίδυμο που αντιμετωπίζει με θάρρος και αποφασιστικότητα τις προκλήσεις και επιλέγει το πεπρωμένο του με πάθος και αυτοπεποίθηση.

Αυτές τις γιορτές, ας προσφέρουμε στους αγαπημένους μας τις πιο αστραφτερές αρωματικές δημιουργίες του οίκου Dolce&Gabbana Beauty, που θα αναδείξουν την έμφυτη κομψότητα και τον αδιαμφισβήτητο μαγνητισμό τους.