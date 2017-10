Το φθινόπωρο αποτελεί πρόκληση για τους λάτρεις των συνδυασμών. Η Bershka και η stylist Mónica Anoz ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν το layering και τους έξυπνους συνδυασμούς σε νέα επίπεδα. Τα urban στοιχεία, το punk των 70s και οι ποπ λεπτομέρειες των 90s και 00s συμβιώνουν αρμονικά σε όλες τις στιλιστικές προτάσεις. Χωρίς αμφιβολία, το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι τίποτα (απολύτως τίποτα) δεν είναι αδύνατο για αυτόν που ξέρει να συνδυάζει.. Η ιδέα «comfy» κατακτά το outerwear. Oversize γραμμές και νέα υλικά, όπως βελούδο, πρόβατο και δέρμα, δημιουργούν τα πιο άνετα και ευκολοφόρετα παλτό και τζάκετ. Η νέα τάση; Το μπουφάν puffa σε μορφή kangoo: μια άμεση εισαγωγή από τον κόσμο των σπορ στο urban στιλ. Όλα τα ρούχα και τα αξεσουάρ αγκαλιάζουν το βελούδο, το βινύλ και τη λίκρα για να συνθέσουν πρωτότυπα look που παίζουν έντονα με τις υφές. Το κόκκινο εξακολουθεί να είναι ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις προτάσεις, που συχνά συνδυάζεται με μουσταρδί πινελιές, ρίγες, καρό μοτίβα ή παραλλαγή.

Όπως κάθε φθινόπωρο, τα πλεκτά πρωταγωνιστούν. Αλλά αυτή τη φορά λένε αντίο στη ρομαντική τους εκδοχή. Το προσωπικό στιλ της Mónica Anoz εισάγει την ένταση και την τόλμη του punk, καταρρίπτοντας την «cozy» διάθεση του πλεκτού. Το απόλυτο παράδειγμα είναι το χοντρό πλεκτό πουλόβερ σε σπασμένο λευκό που συνδυάζεται με μακριά τούλινη φούστα και ψηλές μπότες μιλιτέρ επιρροής. Τα πουκάμισα κερδίζουν νέα θέση. Συνδυάζονται με απόλυτα urban μπλούζες, κολάν και μποτάκια με τακούνι. Μπορεί οι extra large εφαρμογές (τύπου «borrowed from the boys») να συνθέτουν το τέλειο outerwear για το φθινόπωρο, ωστόσο από μέσα συνδυάζονται με πουκάμισα με βολάν στα μανίκια. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να καλυφθούν πλήρως και να ξεπροβάλλουν μόνο τα βολάν. Αξεσουάρ και πάλι αξεσουάρ. Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τη Mónica Anoz, αυτό είναι τα σκουλαρίκια XXL και τα παπούτσια με προσωπικότητα. Οι ψηλές μπότες και τα μποτάκια είναι ο τέλειος σύμμαχος για να ολοκληρώσεις ένα look με σορτς ή μίνι φούστα. Από την άλλη, σπορ και ρετρό επιρροές ενώνονται σε έναν συνδυασμό από λευκά αθλητικά παπούτσια και λευκές κάλτσες με ρίγες. Πώς να προστατέψουμε τις ιδέες από το κρύο; Με ένα μπερέ, φυσικά: το must αξεσουάρ του φθινοπώρου. Για εκείνον: Η κολεξιόν για τα αγόρια επενδύει και αυτή σε άνετα look, αφού όλες οι προτάσεις κάνουν πάντα αναφορά στον κόσμο των σπορ. Η τέχνη του layering παρουσιάζεται στην πιο τολμηρή της εκδοχή: τζάκετ και παλτό συνδυάζονται χωρίς προκαταλήψεις με φούτερ, σκουφιά και πουλόβερ. Όλα μαζί – ταυτόχρονα.

Οι υφές παίζουν σημαντικό ρόλο και στα look για τον άνδρα. Το δερμάτινο στοιχείο, η επένδυση πρόβατο και οι κουκούλες από απαλή οικολογική γούνα ενισχύουν τον ρετρό αέρα της συλλογής. Τα πλεκτά ανανεώνονται με κορεσμένες αποχρώσεις (ώχρα και μπλε) και με πιο ήπια χρώματα όπως το κρεμ. Οι νέες γραμμές στα πλεκτά προσφέρουν κομψότητα που δημιουργεί αντιθέσεις όταν αναμιγνύεται με denim σε animal print και παπούτσια Converse. Οι χρωματικές αντιθέσεις επεκτείνονται σε όλα τα ρούχα της συλλογής δημιουργώντας εκπληκτικούς συνδυασμούς: από τη μία, το πράσινο, η ώχρα, το μπλε και το λιλά συνθέτουν μια παλέτα με κορεσμένα χρώματα. Από την άλλη, οι κρεμ αποχρώσεις προσδίδουν μια πιο soft αισθητική. Αυτό το μήνα, τα look δεν χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία μοτίβων. Αντίθετα, το μονόχρωμο λιλά αθλητικό tracksuit είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της σεζόν αποτελώντας μια εμφανή αναφορά σε προηγούμενες δεκαετίες. Τα all over σχέδια (παραλλαγή και animal print) εισβάλλουν δυναμικά σε πανωφόρια, φόρμες, ακόμα και κάλτσες. Το lettering χάνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και εντοπίζεται πλέον σε φόρμες (στο πλάι) και σε φούτερ (στο κέντρο). Φυσικά το denim παραμένει στις τοπ τάσεις και διατηρεί τα έντονα ξεβάμματα, με πολλά σκισίματα και animal print στοιχεία. Επειδή είναι ευκολοφόρετο, μετατρέπεται στο αγαπημένο κομμάτι όλων που συνδυάζεται με ατελείωτες επιλογές σε αξεσουάρ. Σκουφιά, καπέλα, μενταγιόν, σακίδια πλάτης και κάλτσες αποτελούν τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στα περισσότερα look.