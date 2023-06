Εντυπωσιακά fashion shows, στυλ, λάμψη και μοναδικά highlights είχε η 2η μέρα της Athens Fashion Week! Το Πάρκο του Ελληνικού «έβαλε τα καλά του» και υποδέχτηκε τις μοναδικές δημιουργίες καταξιωμένων Ελλήνων σχεδιαστών και πλήθος προσκεκλημένων που τίμησαν με την παρουσία τους την διοργάνωση.

H δεύτερη μέρα του 32nd Athens Fashion Week ξεκίνησε με τις δημιουργίες του Vassilis Zoulias και με τη Maison Zoulias prêt-à-porter

συλλογή με όνομα «Garden Euphoria», A/W ’23-’24 ενώ τα ευφάνταστα κοσμήματα του Pericles Kondylatos στόλισαν με μοναδικό τρόπο για μια ακόμα φορά τις δημιουργίες του. Η επίδειξη μόδας έλαβε μέρος σε ένα ξεχωριστό σημείο μέσα στο πάρκο του Ελληνικού, The Hellinikon Experience Park στο εμβληματικό Hangar A – νεότερο διατηρητέο μνημείο της Πολιτικής Αεροπορίας . Η νέα συλλογή του Vassilis Zoulias ακροβατεί ανάμεσα στη γοητεία μιας άλλης εποχής και τη σύγχρονη εικόνα μιας γυναίκας που σίγουρα θέλει να είναι διαφορετική. Twin sets με pencil και φαρδιές φούστες με μεγάλά εξπρεσιονιστικά λουλούδια που δικαιολογούν και τον τίτλο της συλλογής. Φορέματα για το γραφείο και την ημέρα, από κρεπ και ζορζέτα ενώ για το βραδύ κυριαρχούν cocktail φορέματα. Τα κοσμήματα του Pericles Kondylatos από κρύσταλλα δίνουν μια glam διάσταση στην collection. Στο show περπάτησαν αγαπημένες φίλες του σχεδιαστή: Βίκυ Κουλιανού, Έβελυν Καζαντζόγλου, Ραμόνα Βλαντή, Χριστίνα Κοντοβά, Γαία Μερκούρη, Νάσια Μάτσα και η Χριστίνα Κοντοβά.

Στη συνέχεια ακολούθησε η Daphne Valente με την συλλογή “Flora Graeca” εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο Βοτανικής τονίζει την αναγκαιότητα σεβασμού προς τη φύση, πριν να είναι πολύ αργά. Η σχεδιάστρια προτείνει στις γυναίκες να προβάλουν την τρυφερή τους πλευρά, φορώντας πλισέ, γλυπτά ρούχα σε αρχαιοελληνικές φόρμες που θυμίζουν φυτά και λουλούδια της πατρίδας μας. Σε μια παλέτα λουλουδένιων χρωμάτων η Δάφνη πλάθει με αγάπη πάνω στο γυναικείο σώμα τα πλισέ υφάσματα, προσθέτοντας στοιχεία γλυπτικής και δημιουργεί μοναδικές φόρμες που κλέβουν την παράσταση με τη λιτή κομψότητα τους. Το fashion show άνοιξε η Όλγα Κοτλιδά η οποία με το στυλ της έχει αφήσει το δικό της στίγμα στο «My style Rocks» ενώ highlight του show ήταν τo ξεχωριστό catwalk της Ίριδας Παπουτσή η οποία εντυπωσίασε με τις μπαλετικές φιγούρες της.

Η δεύτερη μέρα της Εβδομάδας μόδας θα κλείσει το brand Parthenis και τη συλλογή Winterlude, A/W 23-24. Winterlude- ένα διάλειμμα περισυλλογής και επαναπροσδιορισμού όπου τα basics ξαναγράφονται και η λιτή αισθητική του normcore επανασυστήνεται. Αυτός ο χειμώνας ανοίγει τον δρόμο για τη σιγουριά των άνετων ρούχων που δεν καλύπτουν το σώμα αλλά το αναδεικνύουν, μέσα από πλούσιες γραμμές, χωρίς τίποτα περιττό. Αυτά ακριβώς που αποτελούν τα άμεσα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του οίκου Parthenis, τα δομικά στοιχεία ενός κώδικα που μέσα στα χρόνια εξελίσσεται, ωριμάζει και επανέρχεται κάθε σεζόν με μία ανανεωμένη οπτική.

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, από την Σερβία Harper’s Bazaar , από την Γαλλία το fashionnetwork.com , από την Αμερική το δημοφιλές site fashionweekonline.com και το Conte Nast Traveller.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους τη δεύτερη ημέρα της AFW: Όλγα Κεφαλογιάννη, Κατερίνα Γκαγκάκη, Μάκης Τσέλιος, Κωνσταντίνος Κούκας, Νατάσσα Καλογρίδη, Ναταλία Δραγούμη, Χριστίνα Πολίτη, Τζίνα Αλιμόνου, Άγγελος Μπράντης, Ηλίας Μιχαλόλιας, Ντίνος Μαυρόπουλος, Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου, Μαίρη Φιξ, Ηρώ, Μαριάνθη Καλατζάκη, Μάγδα Τσέγκου, Σίσσυ Φειδά, Κατερίνα Τερζοπούλου, Λένα Παπαχριστοφίλου, Μαρία Καλλιμασιά, …κα.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα Xclusive Elements: Brag Fashion, Show Room Moonbelli.

Η 32η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει τo “ Sustainable Fashion” ή αλλιώς τη “βιώσιμη μόδα”. Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η βιωσιμότητα στη μόδα δεν είναι απλά μία τάση της εποχής αλλά φιλοσοφία και στάση ζωής, έτσι λοιπόν συμμετέχουν σχεδιαστές μόδας που χρησιμοποιούν για τις δημιουργίες τους οικολογικά- ανακυκλώσιμα υλικά.

Εκτός από την προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής μόδας, βασικός πυλώνας της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι πάντα η ουσιαστική υποστήριξη κάποιου σημαντικού σκοπού, αξιοποιώντας όλες τις πλατφόρμες και τα κανάλια επικοινωνίας της διοργάνωσης. Αυτή την σεζόν, η εβδομάδα μόδας της Αθήνας θέτει ως στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της βιώσιμης μόδας.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς αλλά και της βιωσιμότητας, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας θα στηρίξει το σημαντικό έργο του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού, περιβαλλοντικού και ανθρωπιστικού οργανισμού we4all όπου μέρος των εσόδων των εισιτήριων θα διατεθούν για αναδάσωση και δενδροφύτευση σε πληγείσες περιοχές της Ελλάδας, ενώ όλες τις ημέρες της διοργάνωσης θα υπάρχει installation δέντρων και λουλουδιών με την επιμέλεια της we4all.