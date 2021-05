Το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen καλωσορίζει ξανά τους αγαπημένους του καταναλωτές και τους λάτρεις του μοντέρνα διαχρονικού style, με το ανανεωμένο Tommy Hilfiger outlet store που μόλις άνοιξε τις πόρτες του.

Συγκεκριμένα, στον ανανεωμένο χώρο μπορεί να ανακαλύψει κανείς στιλιστικούς θησαυρούς από προηγούμενες σεζόν TOMMY HILFIGER και TOMMY JEANS, τόσο ρούχα όσο και αξεσουάρ για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί, κατασκευασμένα από sustainable υλικά και με καινοτόμους μεθόδους παραγωγής, σύμφωνα με το motto του brand ‘Fashion that Wastes Nothing and Welcomes All’ για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στον κλάδο της μόδας.

Το ανακαινισμένο TOMMY HILFIGER OUTLET έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα interior design concept του brand και αναδεικνύεται ως o must-visit προορισμός για την απόλυτη εμπειρία shopping, συνδυάζοντας το classic American DNA και το σύγχρονο coolness που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Μοντέρνες, καθαρές γραμμές χαρίζουν ένα φωτεινό αποτέλεσμα στο χώρο, ενώ οι ναυτικές επιρροές από τη ζωή του καταξιωμένου σχεδιαστή είναι επίσης παρούσες, κατορθώνοντας να αποτυπωθούν αρχιτεκτονικά όλες οι πτυχές του brand. Παράλληλα, η χαρακτηριστική κόκκινη-λευκή-μπλε TOMMY HILFIGER τριχρωμία προσδίδει μία branded πινελιά στο εντυπωσιακό κατάστημα που έχει πλέον επεκταθεί και αγγίζει τα 420 τμ, με το τελικό αποτέλεσμα να καθρεφτίζει τη συμβολική ένωση του παρελθόντος με το μέλλον, δηλαδή την ανάδειξη μίας εμβληματικής μάρκας σε ένα love brand που συνδυάζει την πρακτικότητα με τα τελευταία trends.

Φυσικά, σε όλα τα καταστήματα του brand τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας από τον Covid με στόχο την ασφάλεια τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και του προσωπικού.

Το νέο TOMMY HILFIGER OUTLET κατάστημα στεγάζεται στο ισόγειο του εκπτωτικού χωριού McArthurGlen Athens.