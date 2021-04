Ένα εντυπωσιακό κατάστημα, το όνειρο κάθε αθλητή και όχι μόνο, εγκαινιάστηκε στην Ερμού. Πρόκειται, φυσικά, για τα Cosmos Sport, που αποτελούν τον Νο1 προορισμό μας για επώνυμα αθλητικά είδη.

Προορίζεται για τον σύγχρονο άνθρωπο, που συνδυάζει την αθλητική δραστηριότητα με το sports lifestyle αλλά και το athleisure. Έτσι, δημιούργησαν ένα πρωτοποριακό – για τα ελληνικά δεδομένα – κατάστημα.

Τo νέο Cosmos Sport στην οδό Ερμού 65, προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει το τρίπτυχο MOVE, TRAIN & EXPRESS YOURSELF, προσφέροντας 60+ επώνυμα brands μαζί με εξατομικευμένες διαδραστικές & ψηφιακές υπηρεσίες, εμπνευσμένες από τον αθλητισμό, την ισορροπημένη διατροφή και την καθημερινή δράση.

Άνοιξε το Flagship κατάστημα των Cosmos Sport στην Ερμού αφιερωμένο στον “All Day Athlete”

Νέα εμπειρία shopping με τη χρήση τεχνολογίας Augmented & Virtual Reality

Το Cosmos Sport της Ερμού, επιφάνειας 1.000τμ, αλλάζει την εμπειρία δοκιμής προϊόντων με τη χρήση τεχνολογίας Augmented & Virtual Reality. Παρέχει υπηρεσίες όπως το City Run Try On και το Kids Playzone, όπου ο επισκέπτης τρέχει εικονικά σε διαδρομές μέσα στην πόλη της Αθήνας, καθώς και gamification challenges.

Επιπλέον, μέσω του Running Hub οι νέοι runners μπορούν να συμμετάσχουν σε weekend training sessions, ενώ οι Intermediate & Pro Runners θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους με την υπηρεσία Skill RUN.

Επίσης, το νέο κατάστημα Cosmos Sport φιλοξενεί το FIT5 Boutique Personal Gym by Technogym, έναν πανέμορφο χώρο προπόνησης με θέα την Ακρόπολη. Τέλος, διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα Online Corners για την υπηρεσία Order Instore & Pick up everywhere, την δυνατότητα γρήγορης & ανέπαφης πληρωμής σε κάθε όροφο, ενώ θα είναι το πρώτο κατάστημα με 24ωρα Collect Lockers για παραλαβή παραγγελιών οποιαδήποτε στιγμή.

Όλα αυτά, στο κέντρο της πόλης, σε ένα κατάστημα!

Περιηγηθείτε ψηφιακά στο νέο κατάστημα Cosmos Sport στην Ερμού