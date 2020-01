To brand La Chaîne, είναι μια φρέσκια ιδέα, εμπνευσμένη από τους κρίκους μιας αλυσίδας. Δημιουργήθηκε από την fashion blogger FASHIONELL (Ελένη Μπουγιουκλή). Το brand αποτελείται από ζώνες αλυσίδες, σε κοκάλινη ή μεταλικη μορφή καθώς και από stylish τσάντες. Αξεσουάρ που απογειώνουν κάθε outfit. «There is a connection in every link. Life is a long chain. Enjoy every single time».