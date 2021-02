Τον τελευταίο χρόνο οι φόρμες και οι πιτζάμες είχαν την τιμητική τους. Τα αγαπημένα μας denim όμως πάντα αποτελούν ένα ένδυμα που μπορεί να μας βγάλει ασπροπρόσωπους σε κάθε περίσταση. Με την Άνοιξη να πλησιάζει χωρίς ακόμα να έχει αποκατασταθεί η τάξη στις ζωές μας, ένα τζιν παντελόνι ή ένα μπουφάν είναι αγορές που σίγουρα θα χαρούμε και δε θα παραμείνουν μόνιμα στη ντουλάπα. Η Stradivarius παρουσιάζει το All in for Denim, ένα editorial με τα βασικά fits που θα πρωταγωνιστήσουν αυτή τη σεζόν. Σε αυτό, παίρνουν μέρος μοντέλα διαφορετικού ύψους και μεγέθους, προσφέροντας την απαραίτητη ποικιλία και ένα refresh για να αντιμετωπίσουμε το 2021.

Ας δούμε, λοιπόν, ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις για αυτή την Άνοιξη:

-Τζιν με χαμηλό καβάλο

Φέτος θα μπορούσες να επενδύσεις σε ένα τζιν παντελόνι με χαμηλό καβάλο. Αυτή η τάση έρχεται κατευθείαν από τα 90s και αναμένεται να καταλάβει μια θέση στη ντουλάπα μας.

-Σκισίματα και patchwork

Το patchwork, το ασύμμετρο κλείσιμο και τα σκισίματα θα επανεμφανιστούν στα look που, μαζί με τα «δανεικά» mom, dad και boyfriend jeans, θα συνθέσουν τον τέλειο οδηγό για να έχουμε επιτυχία σε κάθε περίσταση.

-Τζιν με φαρδιά μπατζάκια

Η νέα εκδοχή των super wide leg με χαμηλό καβάλο θα φέρουν άνεση σαν αυτής της φόρμας. Αποτελούν μια από τις επικρατέστερες επιλογές, καθώς έχουμε πλέον συνηθίσει σε άνετα ρούχα και αποφεύγουμε ενδύματα που μας πιέζουν σε διάφορα σημεία του σώματος.

-Mom fit jeans

Αγαπήσαμε αυτά τα παντελόνια καθώς είναι άνετα και δίνουν πολύ στυλ στις εμφανίσεις μας, όταν συνδυαστούν σωστά. Και το 2021 θα εξακολουθήσουν να είναι βασικά στοιχεία των καθημερινών ενδυματολογικών μας επιλογών.

