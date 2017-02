Φέτος την ‘Ανοιξη, η TOMS επιστρέφει στη Καλιφόρνια για να ενώσει δυνάμεις με το fashion brand «& Other Stories» και κυκλοφορεί για πρώτη φορά μια γυναικεία συλλογή από ρούχα. H ready-to-wear συλλογή αποτελείται από μοναδικά κομμάτια εμπνευσμένα από τον τρόπο ζωής του Los Angeles. Με πρωταγωνίστρια το super model Erin Wasson, αυθεντικό Venice Beach girl, και φωτογράφο την Βελγίδα fashion enthusiast Natalie Joos [@jxxsy], η φωτογράφιση εκπέμπει την μποέμικη free spirit αισθητική της Καλιφόρνια.

“Με laid back, άνετες αυθεντικές σιλουέτες και μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση του κλασσικού μοντέλου TOMS, η συλλογή TOMS X &OTHER STORIES φιλοξενεί ζωντανά χρώματα και prints που γίνονται αμέσως μέρος μιας δυναμικής γκαρνταρόμπας.” Georgine Le Toqueux, Designer, & Other Stories.





California is the place for dreamers and doers.

Γι αυτό και η φωτογράφιση έγινε ακριβώς εκεί, στην γενέτειρα της TOMS με κεντρικό πρόσωπο το κορίτσι από το Βένις, την Erin.



Με κάθε αγορά TOMS X &OTHER STORIES τo & Other Stories θα προσφέρει μαθήματα αγγλικών για ένα μήνα μέσω του προγράμματος Magic Bus Women’s Scholarship Fund.

Είναι η πρώτη φορά που η TOMS, γνωστή για την One for One® δράση της και το κοινωνικό επειχειρείν που βελτιώνει ζωές, συνεργάζεται με ένα γυναικείο fashion brand ρούχων πέραν από παπούτσια επεκτείνοντας έτσι την φιλοσοφία του Giving και στη γυναικεία ένδυση.

«Αισθάνομαι ότι στο &OtherStories υπάρχουν σταθερές αξίες. Αυτό είναι απαραίτητο για κάθε συνέργεια που κάνει η TOMS. Οι Giving Partners μας, όπως και η ομάδα Magic Bus είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές στην ιστορία της TOMS. Συνεργαζόμαστε με πάνω από 100 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως που εντάσσουν το Giving μας στα προγράμματα τους, πράγμα που μας προσφέρει σημαντικές γνώσεις αλλά κυρίως μας επιτρέπει να έχουμε και ουσιαστική επιρροή. Δεν θα κάναμε τίποτα χωρίς αυτούς.» Blake Mycoskie, Ιδρυτής της TOMS.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη στο TOMS Flagship Store, Τσιμισκή 22, Θεσσαλονίκη και online στο toms.com & stories.com.