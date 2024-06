Ο οίκος Ralph Lauren παρουσίασε την συλλογή Purple Label για την άνοιξη του 2025 με ένα μοναδικό fashion show στο εμβληματικό Ralph Lauren Palazzo στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Η συλλογή Spring 2025 Purple Label μας μεταφέρει στο λαμπερό και ηλιόλουστο “Pearl of the Riviera”, στις Κάννες στη Γαλλία.

«Το ντύσιμο για μένα ήταν πάντα μια περιπέτεια. Nτυνόμαστε για τη στιγμή, για την ημέρα για το τώρα, για έναν αγώνα σε γήπεδο τένις ή για μια λαμπερή βραδιά. Η συλλογή μου Purple Label για την Άνοιξη του 2025 είναι εμπνευσμένη από αυτό το είδος ζωής – γιορτάζοντας ένα προσωπικό στυλ που είναι αβίαστο και διαχρονικό, μια ήσυχη κομψότητα που αποπνέει σιγουριά και είναι πάντα αυθεντική.»

Με βάση την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τα όνειρα μιας όμορφης ζωής, η συλλογή ταξιδεύει στις Κάννες, όπου οι ζωηρές αποχρώσεις της άμμου και της θάλασσας προσδίδουν μια ηρεμία στην παλέτα του λευκού, του θαλασσί και του tan. Εμβληματικές σιλουέτες με πολυτελείς φυσικές ίνες όπως το κασμίρι, το μετάξι και το κλασικό λινό, αντανακλώντας την ευκολία και την αισιοδοξία που ο Ralph Lauren έχει φτάσει να ορίζει για περισσότερο από μισό αιώνα.

Αυτή η συλλογή συνεχίζει το χαρακτηριστικό συνδυασμό tailoring και αθλητικών ρούχων της Purple Label, αποκαλύπτοντας μια ποικιλία υφών και χρωματικών τόνων για μια πιο χαλαρή προσέγγιση στο παραδοσιακό στυλ του οίκου. Μοναδικά μοτίβα εμπνευσμένα από τη χλωρίδα και την πανίδα της Γαλλικής Ριβιέρα, από μεταξωτούς γιακάδες, μέχρι utility jackets που μπορούν να συνοδεύσουν με στυλ ένα δείπνο. Μία capsule συλλογή τένις και κολύμβησης αντλεί την έμπνευσή της από τους Old Hollywood stars που περνούσαν τη μέρα τους στο γήπεδο και έπειτα απολάμβαναν το κοκτέιλ τους.

Το αληθινό όραμα του Ralph Lauren για την πολυτέλεια αποκαλύπτεται αυτή τη σεζόν σε μια αντίφαση της ρουστίκ ομορφιάς και της διαχρονικής αίγλης σε συνδυασμό με τη διαρκή κληρονομιά της ευρωπαϊκής δεξιοτεχνίας και του αμερικανικού σχεδιασμού, χαρακτηριστικά με τα οποία η Purple Label είναι άρρηκτα συνδεδεμένη.

Μετά την παρουσίαση της Purple Label, ο οίκος Ralph Lauren και το Esquire πραγματοποίησαν ένα πολυτελές δείπνο στο Palazzo όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα μοναδικό performance από τον Rufus Wainwright.

