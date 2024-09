Τα φθινοπωρινά αρώματα φέρνουν δυναμικές ερμηνείες σε κλασικές αρωματικές συνθέσεις, συνδυάζοντας συστατικά που με την ένταση και τον πλούτο τους μας ταξιδεύουν σε μαγευτικά σημεία του κόσμου. Η αρωματική παλέτα εμπλουτίζεται με νέους, συναρπαστικούς συνδυασμούς που μας προσκαλούν να ζήσουμε πρωτόγνωρες οσφρητικές εμπειρίες. Ανανεώνοντας τις αισθήσεις μας, αυτά τα αρώματα αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα του εσωτερικού μας κόσμου, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση μεταξύ αρώματος και συναισθήματος.

AMOUAGE GUIDANCE 46 EXCEPTIONAL EXTRAIT

Το 2023 ο πολυτελής οίκος αρωμάτων από το Ομάν Amouage κυκλοφόρησε μια από τις πιο θαυμαστές και δημοφιλείς δημιουργίες του, το Guidance Eau de Parfum. Η αρωματική σύνθεση που δημιουργήθηκε από τον καταξιωμένο αρωματοποιό Quentin Bisch, υπό την καθοδήγηση του Chief Creative Officer Renaud Salmon, επαναπροσδιόρισε το τρίπτυχο του Amouage από τριαντάφυλλο, λιβάνι και κεχριμπάρι, παραμένοντας πιστή στην ταυτότητα του Οίκου και ανοίγοντας παράλληλα νέο έδαφος στις προσδοκίες των απανταχού εμπειρογνωμόνων για τη νέα αυτή δημιουργία. Ένα χρόνο μετά, ο Salmon και ο Bisch επιστρέφουν στο μοναδικό τοπίο του Guidance Eau de Parfum προβάλλοντάς το σε ακόμα περισσότερο μαγευτικό φως, με το Guidance 46. Ένα εξαιρετικό απόσταγμα που εξυψώνει τις αντιθέσεις και αποκαλύπτει ολοένα και περισσότερα μυστήρια στην καρδιά της ιστορίας του Guidance. Η σύνθεση ανοίγει με τη γνώριμη νότα του Αχλαδιού που σχεδόν αιωρείται σα να μεταφερόταν από το πιο ντελικάτο λουλουδένιο αεράκι, ενώ με την προσθήκη του Πικραμύγδαλου και του Ροζ πιπεριού, η σύνδεση μεταξύ του φρούτου και του φουντουκιού γίνεται ακόμα πιο εθιστική και εκλεπτυσμένη. Το Τριαντάφυλλο, το Σαφράν, το Γιασεμί και ο Όσμανθος επεκτείνουν τη διάσταση του αρώματος σε μεγαλειώδεις αναλογίες, ελκύοντας αυτόν που το φοράει βαθύτερα μέσα στην ουσία του αρώματος. Παράλληλα, το Λιβάνι διατηρεί τη μαγεία αποκαλύπτοντας μια μυστηριώδη πτυχή, η οποία εντείνεται με το ξυλώδες βάθος και την επιβλητική χροιά του Κέδρου και του Cypriol. Αντικατοπτρίζοντας τη μεγαλοπρέπεια του περιεχομένου του, η φιάλη του Guidance 46 τηρεί τις αναλογίες των υπόλοιπων Exceptional Extraits, διαθέτοντας μια πλούσια, λαμπερή εσωτερική λάκα, στη ζωηρή ημιδιαφανή απόχρωση του ροζ, ενώ στο εξωτερικό περίβλημά του, ένα ντεγκραντέ χρωματικό εφέ τονίζει τις αξιοσημείωτες αντιθέσεις της σύνθεσης.

DR. VRANJES FIRENZE VELVET SAFFRON

Ο οίκος Dr. Vranjes Firenze αποκαλύπτει το Velvet Saffron, μια νέα δημιουργία που εντάσσεται στη συλλογή αρωμάτων για το σπίτι και αποτελεί μια οσφρητική εμπειρία που ενσαρκώνει την ουσία του κοσμοπολίτικου τρόπου ζωής. Γεννημένο στους μαγευτικούς δρόμους της Φλωρεντίας, αυτό το άρωμα ξεπερνά τα σύνορα, αιχμαλωτίζοντας το πνεύμα μιας εκλεπτυσμένης και κοσμογυρισμένης ιδιοσυγκρασίας. Ακριβώς όπως η ιταλική αυτή πόλη, το άρωμα είναι πλούσιο σε αντιθέσεις: ισχυρό αλλά απαλό, τολμηρό αλλά απολαυστικό. Αποπνέει έναν κοσμοπολίτικο αέρα, συνδυάζοντας διαφορετικούς πολιτισμούς και συναισθήματα για να δημιουργήσει μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία των αισθήσεων. Το Velvet Saffron είναι μια ωδή στην ευχαρίστηση και την απόλαυση, η ουσία του οποίου επικαλείται την απαλότητα και τον πλούτο του βελούδου, τυλίγοντας τις αισθήσεις σε μια θερμή αίσθηση ασφάλειας. Οι λαμπερές νότες του Σαφράν, του πολύτιμου αυτού «κόκκινου χρυσού» αντιπαραβάλλεται με τη Βιολέτα, το Βέτιβερ και Σπόρους Τόνκα, προσδίδοντας βάθος και πολυπλοκότητα στο άρωμα, ενώ το Κάρδαμο και το Πατσουλί χορεύουν σε τέλεια αρμονία, δημιουργώντας μια φιλόξενη και κομψή ατμόσφαιρα.

XERJOFF TONY IOMMI DEIFIED

Το δεύτερο κεφάλαιο της θρυλικής συνεργασίας μεταξύ του μεγαλύτερου riff master όλων των εποχών, του θρυλικού κιθαρίστα και συνθέτη των Black Sabbath, Tony Iommi και του αξιότιμου ιδρυτή του οίκου Xerjoff, Sergio Momo, είναι μια σύμπραξη δυνάμεων που ταλαντεύονται μεταξύ της παλινδρομικής φύσης του ήχου, του αρώματος και των αισθητηριακών ακολουθιών. Ο Sergio Momo και ο Tony Iommi των Black Sabbath παρουσιάζουν το Deified σε συνδυασμό με ένα νέο τραγούδι που φέρει το ίδιο όνομα. Μια δημιουργία που ισορροπεί ανάμεσα σε δερμάτινες και πικάντικες νότες, το Deified ανοίγει με αυθεντικούς και ζεστούς τόνους από Σαφράν και εξελίσσεται μέσα από τις αρωματικές πτυχές της πούδρας και του δέρματος. Η ντελικάτη αύρα μιας gourmet φρεσκάδας αιχμαλωτίζεται στο γλυκό άρωμα του Μήλου, ενώ η δερμάτινη χροιά του Σαφράν ενισχύεται από τον αισθησιακό Όσμανθο. Στην καρδιά του αρώματος κόκκοι Κανέλας εξυψώνουν τις πιο πικάντικες νότες που συμπληρώνονται από την απαλή αίσθηση του Τριαντάφυλλου, ενώ η ξυλώδης βάση του Πάπυρου και το Πατσουλί αφήνουν τις αισθήσεις να πάλλονται σε μια ρυθμική εναλλαγή.

BURBERRY GODDESS EAU DE PARFUM INTENSE

Ο οίκος Burberry παρουσιάζει το Burberry Goddess Eau de Parfum Intense, το νέο gourmand, αρωματικό, ξυλώδες άρωμα που προστίθεται στην οικογένεια Goddess. To χαρακτηριστικό τρίπτυχο από ξεχωριστές Βανίλιες του πρωταρχικού Burberry Goddess Eau de Parfum ενισχύεται από μια τέταρτη, το ξύλο βανίλιας, η καπνώδης αίσθηση του οποίου εντείνει το άρωμα ενισχύοντας τη δύναμή του. Στη συνέχεια, το κουαρτέτο βανίλιας συνδυάζεται με κύματα μιας φωτεινής αίσθησης Λεβάντας προσδίδοντας μια αρωματική ισορροπία, ενώ η προσθήκη του Πατσουλί εκπέμπει μια ισχυρή χαρακτηριστική εσάνς και μια θηλυκότητα που ολοκληρώνει τη σύνθεση με μια ζωηρή και εκλεπτυσμένη πινελιά. Εμπνευσμένο από τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος το νέο άρωμα του οίκου Burberry περικλείεται σε ένα κομψό τετράγωνο μπουκάλι που κοσμείται από ένα χρυσό μετάλλιο αναδεικνύοντας το ταξίδι μιας προσωπικής ενδοσκόπησης που οδηγεί στην εσωτερική δύναμη και την αυτοπεποίθηση.

BOSS BOTTLED ABSOLU

Ο οίκος BOSS παρουσιάζει το νέο BOSS Bottled Absolu, μια νέα αρωματική δημιουργία που αναπαριστά το τρίτο έργο της τριλογίας BOSS Bottled. Με την υψηλότερη συγκέντρωση ανάμεσα στην αρωματική οικογένεια, το τολμηρό αυτό άρωμα αποτυπώνει το ξυλώδες ακόρντο του BOSS Bottled με απόλυτο βάθος, καθώς αποπνέει μια εθιστική εσάνς από ξυλώδεις και δερμάτινες νότες, αναδεικνύοντας ακόμα μια φορά τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση του άνδρα BOSS. Το άρωμα ανοίγει απαλά με μια ανάγλυφη δερμάτινη συμφωνία που φέρει μια καπνώδη αίσθηση και εναρμονίζεται με ένα αναζωογονητικό απόσταγμα Θυμιάματος. Στην καρδιά οι νότες από Πατσουλί και Μύρο εξυψώνουν την ενεργητικότητα και το μεγαλείο του αρώματος, ενώ ο ζεστός Κέδρος και η φρουτώδης Davana στη βάση αφήνουν ένα διαρκές και πολύτιμο αρωματικό ίχνος. Η μοναδική BOSS Bottled φιάλη αποπνέει πλούτο με τη ζεστή και φωτεινή, κεχριμπαρένια βάση της, που αποτελεί νεύμα στις ευγενείς ρίζες του αρώματος που περικλείει. Η λάμψη της διπλής λάκας και του χρυσού πώματος ολοκληρώνουν την αφοπλιστική παρουσία αυτού του αρώματος που συμπληρώνει τη δυναμική προσωπικότητα κάθε άνδρα που τολμά να είναι ο εαυτός του.

MARC JACOBS PERFECT ELIXIR

Ο οίκος Marc Jabobs μας προσκαλεί να ικανοποιήσουμε τις αισθήσεις μας και να εκδηλώσουμε τις αληθινές επιθυμίες μας με τη νέα αρωματική δημιουργία Perfect Elixir. Το άρωμα εμβαθύνει στη διαύγεια και την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από την αγάπη στον εαυτό μας, ενδυναμώνοντάς μας να επιβεβαιώσουμε όλη μας την ύπαρξη. Μια ισχυρή δήλωση που ενσαρκώνει την πεποίθηση ότι όλα είναι πιθανά. Η ζεστή και πιο πλούσια ερμηνεία του αυθεντικού Eau de Parfum, ξετυλίγεται με το ζουμερό ακόρντο μωβ Rhubarb που συναντά το ισχυρό, ξυλώδες και χρυσό Κεχριμπάρι. Το γλυκό και χυμώδες εκχύλισμα από ξύλο Βανίλιας αγκαλιάζει το σαγηνευτικό αυτό ελιξίριο μετατρέποντάς το σε ένα ακαταμάχητο άρωμα που αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις. Το μπουκάλι εμπνεύστηκε από την αγάπη του Marc να συνδυάζει καθημερινά στοιχεία για να δημιουργήσει κάτι πραγματικά γοητευτικό και εντελώς καινούριο, ενώ ο μωβ χυμός συνδυάζεται αρμονικά με την πλούσια λάμψη κάθε charm, προσδίδοντας μια νέα οπτική στη φιάλη που αιχμαλωτίζει το βλέμμα.

CALVIN KLEIN DEFY

Ο οίκος Calvin Klein παρουσιάζει το Calvin Klein Defy Parfum, μια νέα δημιουργία που εντάσσεται στο ανδρικό portfolio αρωμάτων του οίκου και συνεχίζει να εξυμνεί το συνεχές εξελισσόμενο ταξίδι του άνδρα που αψηφά τις προκλήσεις και επιβεβαιώνει την αυτοπεποίθησή του. Το νέο άρωμα ξεδιπλώνεται μέσα από ξυλώδεις νότες που δημιουργούν μια ακόμα πιο έντονη και αναπάντεχα πιο ζεστή οσφρητική εμπειρία. Η σύνθεση ανοίγει με τις φωτεινές νότες του ροζ Πιπεριού ενώ στην καρδιά η Λεβάντα προσθέτει μια φυσική φρεσκάδα. Στη βάση το ανακυκλωμένο κέλυφος από Κακάο που προέρχεται από υπεύθυνες πηγές, αποτελεί το πρωταγωνιστικό συστατικό του αρώματος καθώς προσθέσει ένα πλούσιο, gourmand βάθος. Δημιουργημένο να θυμίζει τους μινιμαλιστικούς και μονόχρωμους σχεδιαστικούς κώδικες του Calvin Klein, το πολυτελές γυάλινο μπουκάλι σε βαθύ μπλε χρώμα φέρει ένα ανάγλυφο μπλε ματ πώμα, που συνδέεται άμεσα με τη χρωματική παλέτα της καμπάνιας.

CALVIN KLEIN ONE ESSENCE

30 χρόνια μετά το λανσάρισμα του CK One, ο οίκος Calvin Klein παρουσιάζει μια πιο έντονη, premium εκδοχή του εμβληματικού αρώματος και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γκάμα αρωμάτων του οίκου με το νέο CK One Essence. Για να αποδώσει ένα νέο συναίσθημα στο αυθεντικό πνεύμα του CK One, ο οίκος επιστράτευσε ακόμα μια φορά τον αρωματοποιό Alberto Morillas που κρύβεται πίσω από το πρωταρχικό άρωμα, για να δημιουργήσει μια νέα πιο φρέσκια εκδοχή, εκμοντερνίζοντας τις αυθεντικές νότες σε ένα οσφρητικό σύμβολο διαχρονικής ενότητας. Στην κορυφή του αρώματος οι φωτεινές πτυχές και οι φρουτώδεις νότες του ζωηρού ιταλικού Περγαμόντο σε συνδυασμό με το κόκκινο Πορτοκάλι ξετυλίγουν ένα εκρηκτικό ακόρντο που απογειώνεται με μια υψηλής ποιότητας ποικιλία τσαγιών, συμπεριλαμβανομένου και του οργανικού πράσινου τσαγιού που προσδίδει στη σύνθεση μια μοντέρνα φρεσκάδα. Για να γειώσει τη βάση, ο Morillas χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο Musk από τη βιομηχανία του χαρτιού, προσθέτοντας μια πλούσια και αισθησιακή ζεστασιά, που συμπληρώνεται από μια ξυλώδη και κρεμώδη συμφωνία Σανταλόξυλου. Βασισμένο στην απλότητα της αυθεντικής φιάλης CK One, τόσο το μπουκάλι όσο και η συσκευασία επαναπροσδιορίστηκαν με πολυτελή και πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά αναδεικνύοντας την πολυτέλεια των συστατικών του νέου αρώματος.

DKNY 24/7 EAU DE PARFUM

Ο εμβληματικός οίκος DKNY αποκαλύπτει τη νεότερη αρωματική δημιουργία του, DKNY 24/7 Eau de Parfum. Ένα νέο άρωμα που αιχμαλωτίζει την ενέργεια και τη ζωηρή ματιά της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, καθώς αποτυπώνει την απεριόριστη αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση που ορίζει τη νέα γενιά. Το DKNY 24/7 είναι ένα floral ξυλώδες musk άρωμα. Η σύνθεση ανοίγει με αναζωογονητικές νότες που μιμούνται τον ηλεκτρικό θόρυβο της πόλης, και στη συνέχεια εμπλουτίζεται με μια ανθισμένη λουλουδάτη καρδιά που ενσαρκώνει το πλήθος πολιτισμών και των μοναδικών εμπειριών της. Στο ίδιο μοτίβο το μπουκάλι σε σχήμα κλεψύδρας αποτελεί σύμβολο της συνεχούς ροής του χρόνου στη συνεχώς δραστήρια Νέα Υόρκη, αντιπροσωπεύοντας τη δυναμική μετάβαση από τη μέρα στη νύχτα, ενώ το ασημί χρώμιο είναι ένα φόρος τιμής στα εμβληματικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του ορίζοντα της πόλης.

