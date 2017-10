Φέτος, γιορτάζουμε την 25η επέτειο του εμβληματικού μας Body Butter! To 1992 γεννήθηκε το διάσημο Body Butter με πρώτο το Mango, στην κουζίνα της ιδρύτριάς της The Body Shop, Anita Roddick.

Επίσης, με αφορμή το Halloween σας παρουσιάζουμε τη νέα special edition σειρά σπεριποίησης σώματος Vanilla Pumpkin, εμπνευσμένη από τις λαχταριστές μυρωδιές από τα φρεσκοψημένα γλυκίσματα της εποχής, με γλυκιά κολοκύθα, που αποτελεί σήμα κατατεθέν του Halloween, βανίλια Μαδαγασκάρης, νότες από tonka bean, φουντούκι και σιρόπι σφενδάμου.

Θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα της The Body Shop και online στο www.thebodyshop.gr την Δευτέρα 23/10/ 2017

SHARE YOUR MOMENTS WITH US: Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας The Body Shop στιγμές και τα προϊόντα που ξεχωρίσατε με mention ή tag στο Global Instagram account μας @thebodyshop https://www.instagram.com/thebodyshop/