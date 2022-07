Μια επίδειξη γεμάτη λάμψη και φώτα φανταζόμαστε όταν μιλάμε για μόδα και η Celia Kritharioti το πέτυχε στο μέγιστο. Η μεγάλη σχεδιάστρια ρούχων, παρουσίασε τη Χειμερινή συλλογή της 2022 – 2023, στο μαγευτικό Παρίσι στις 5 Ιουλίου, μέσα από μια καθηλωτική επίδειξη που θα ζήλευε ο καθένας.

Η διεθνώς καταξιωμένη Celia Kritharioti, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας υψηλής ραπτικής που πραγματοποιήθηκε Monnaie de Paris, εμπνευσμένη από τη δύναμη και την πληθωρικότητα της δεκαετίας του 1920 κατέπληξε με τις μοναδικές δημιουργίες της που χαρακτηρίζονται από στοιχεία art deco, χρησιμοποιώντας το πολυτελές μαύρο και το πολύτιμο χρυσό. Τα λόγια απλά είναι περιττά για την νέα συλλογή της.

Τα περίτεχνα χειροποίητα κεντήματα είναι το σήμα κατατεθέν της σχεδιάστριας, κατάλληλα ώστε να αναδεικνύουν την ομορφιά του γυναικείου μπούστου. Επιπλέον, στην εντυπωσιακή συλλογή της δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα λαμπερά mini dresses και two pieces, φτιαγμένα από:

• Βελούδο

• χειροποίητες δαντέλες

• μεταξωτό τούλι

• οργάντζα και φτερά

Αυτά είναι ο καμβάς και η έμπνευση για τις ολοκαίνουριες δημιουργίες της «Couturier to the stars», Celia Kritharioti. Όλα τα κομμάτια της ήταν απλά αξιοθαύμαστα, και ενέπνεαν ελπίδα και αισιοδοξία, αυτό ακριβώς δηλαδή που ήθελε να πετύχει η σχεδιάστρια, διώχνοντας την θλίψη που άφησε η προηγούμενη δεκαετία.

Πολλοί ήταν εκείνοι που τίμησαν με την παρουσία τους την επίδειξη, μέσα σε αυτούς και η ταλαντούχα δημοσιογράφος μόδας Anna dello Russo, η Tατιάνα Μπλάτνικ και η Σαμπίν Γκετί, η Pixie Lott, η Σάρα Χάρις της Βρετανικής Vogue, η Τατιάνα Μπλάτνικ, η Χριστίνα Μήτση, σημαντικά ονόματα του Τύπου, Avril Mair (Harper’s Bazaar), Sasha Slater (The daily Telegraph), αλλά και οι εκπρόσωποι του περιοδικού Τatler, Richard Dennen και Sophie Pera. Φυσικά, το παρόν έδωσαν και τα γαλλικά περιοδικά μόδας, το περιοδικό Gala, και το BBC.

Ανάμεσα στα μοντέλα που περπάτησαν στo catwalk ήταν το top model Elsa Hosk, η Marianne Fonseca, η καλλιτέχνης Μάρα Καρέτσος, η Μαρκησία Emma Weymouth, η Kimberley Garner και η εξαιρετική fashion Blogger Leonie Hanne η οποία «έκλεισε» εντυπωσιακά το σόου της Celia Kritharioti ντυμένη νύφη.

Μια ονειρεμένη επίδειξη μόδας, με την υπόσταση που της ταίριαζε. Τίποτα λιγότερο για την Celia Kritharioti. Κομμάτια μοναδικά που όλες οι γυναίκες θα ήθελαν να προσθέσουν στην γκαρνταρόμπα τους!

Credits:

Παπούτσια: Sergio Rossi

Μαλλιά: Neville Hair And Beauty

Make up: MAC Cosmetics, key make up artist: Maria Nikoloudaki

Κοσμήματα: Celia Kritharioti X Nikolaos Frangos

Αερομεταφορές: Marathon Airlines

Ευχαριστούμε το νερό Θεώνη, το πιο βραβευμένο ελληνικό νερό στον κόσμο