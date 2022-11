H νέα εντυπωσιακή συλλογή Mairiboo For Envie απογειώνει το στιλ σου!

Είσαι έτοιμη για ακόμα μια σεζόν να καταπλήξεις τα πλήθη με τις φοβερές επιλογές σου στα υποδήματα που θα κάνουν το κάθε βήμα σου απλά σαγηνευτικό;

Η νέα συλλογή Mairiboo For Envie Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022-23 που υπογράφει η Μαίρη Συνατσάκη, σε συνεργασία με την πολυαγαπημένη εταιρία παπουτσιών Envie Shoes, ολοκληρώθηκε φέρνοντας έντονα χρώματα και μεγάλη γκάμα από εντυπωσιακά casual και glam σχέδια στη γκαρνταρόμπα μας για να συντροφεύσουν ιδανικά τις εμφανίσεις μας όλη τη νέα σεζόν.

Πάμε να εξερευνήσουμε μαζί την νέα κολεξιόν;

Θα βρεις λοιπόν για τις «άνετες» βόλτες σου ένα κυριολεκτικά μοναδικό sneaker, καθώς είναι και το μόνο που θα κυκλοφορήσει σε αυτή την κολεξιόν. Το «THE ONE» είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης σχολίων και feedback και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το must have αθλητικό!

Και όπως ήταν αναμενόμενο, με το πρώτο θρόισμα των φύλλων, η ανάγκη για loafers, αρβυλάκια και μποτάκια έγινε προφανής και έτσι η συλλογή Mairiboo For Envie FW22-23 υποδέχτηκε το πρώτο της drop με εκπληκτικά σχέδια που θα σε ξετρελάνουν και θα ικανοποιήσουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σου…

• Σοφιστικέ THE CLASSICS και PUPILS

• Ροκ FOLLOW THE TRACKS

• Άκρως δυναμικά PERFECT GAME και CHOPPERS

• SLICK και LIKE A GLOVE.

Επειδή όμως οι παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες δε μπορούν να λείψουν από τις συλλογές της Μαίρης, το πρώτο drop συμπληρώθηκε με τα GRASS LINERS και τη χαρακτηριστική τους πράσινη σόλα, τα γαλοτσάκια NICE WEATHER FOR DUCKS και τις επιβλητικές rain boots STALLIONS. Super για όλες τις περιπτώσεις!

Φτάνοντας στο Νοέμβριο, το δεύτερο drop της συλλογής ήρθε με τα super comfy αλλά λιγότερο casual μποτάκια AVVIO και SOLEMATES μαζί με τις extra κολακευτικές μπότες από δερματίνη HERO BOOTIES, ενώ τα υπόλοιπα σχέδια του 2ου drop ήρθαν για να κάνουν ακριβώς αυτό που περιμέναμε…

…να μας εξοπλίσουν με ακαταμάχητα party shoes, αφού βρισκόμαστε μια ανάσα μακριά από τις γιορτές!

Έτσι, παρουσιάζοντας την επανακυκλοφορία των πολυαγαπημένων POINT TAKEN και των best-sellers HIGHLIGHTERS στις νέες disco μεταλλικές εκδοχές τους, το μήνυμα έγινε σαφές, η φετινή συλλογή κάνει step up στην υπεροχή.

Οι εκθαμβωτικές γόβες CRYSTAL FLOWERS με τις πολύχρωμες αγκράφες και το statement τακούνι αποπνέουν την κομψότητα που θέλουμε να έχουμε μέσα στις αυστηρές γραμμές του χειμώνα, ενώ τα απαστράπτοντα CLIP ON μας δημιουργούν διακαώς την επιθυμία να τα συνδυάσουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, βάζοντας στα bonus την αποσπώμενη αγκράφα που κοσμεί τη μύτη τους.

Μία ακόμη ανατρεπτική συλλογή Mairiboo For Envie ολοκληρώθηκε, καλύπτοντας όλες τις προσδοκίες που –δε γνωρίζαμε καν ότι- είχαμε!

#EnvieGirls ο χειμώνας μόλις ξεκίνησε και προβλέπεται πιο πολύχρωμος από ποτέ χάρη στην Μαίρη Συνατσάκη και την Envie Shoes.