Τι θα έλεγες, να αποτυπώσεις μερικές καλοκαιρινές εικόνες στο μακιγιάζ σου; Όταν σκεφτόμαστε καλοκαίρι και διακοπές, μας έρχονται στο μυαλό εικόνες από τα νησιά μας και το απέραντο μπλε της θάλασσας!

Εικόνες που είναι αποτυπωμένες στο κλείστρο της φωτογραφικής μηχανής της κορυφαίας Ελληνίδας φωτογράφου Marina Vernicos, η οποία συνεργάζεται αποκλειστικά με τη M•A•C Cosmetics.

Και κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή την απίστευτη συνεργασία, αποτυπώνεται το ελληνικό καλοκαίρι στη νέα LIMITED PALETTE ΤΗΣ M•A•C X MARINA VERNICOS η οποία είναι εντυπωσιακή, μυρίζει καλοκαίρι και σίγουρα θα συνοδεύσει κάθε καλοκαιρινή σου εξόρμηση.

Μιλάμε για μια φανταστική κεχριμπαρένια παλέτα, την Amber Times Nine Εye Palette, που μας προσκαλεί στο minimal κόσμο της βραβευμένης φωτογράφου.

Και εννοείται πως αυτή super παλέτα είναι το must – have makeup item που δεν πρέπει να χάσεις. Μάλιστα, κυκλοφορεί και σε μια limited συσκευασία με την υπογραφή της Marina Vernicos που σίγουρα θα λατρέψεις!

Είσαι έτοιμη να εντυπωσιάσεις τα πλήθη, φέτος το καλοκαίρι με ζεστά μπεζ και χάλκινα χρώματα που θα σε ταξιδεύουν στις χρυσαφένιες μας ακρογιαλιές, και με ροδακινί και ροζ αποχρώσεις που θα θυμίζουν ηλιοβασιλέματα;

Ένας τρομερό συνδυασμός χρωμάτων και εικόνων… Για τα μάτια σας και μόνο!