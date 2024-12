Η Taft, Νο1 μάρκα Styling στην Ευρώπη με την υπογραφή του Schwarzkopf, χαρίζει απόλυτο έλεγχο των μαλλιών κάτω από όλες τις συνθήκες! Για αυτό αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή της αγαπημένης παρουσιάστριας Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ως το κεντρικό πρόσωπο της Taft από το Schwarzkopf, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμπιστεύεται τα hairsprays, τους αφρούς μαλλιών και τα gels της styling σειράς Taft για μαλλιά λαμπερά και εντυπωσιακά κάθε μέρα.

Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, τα προϊόντα styling Taft απογειώνουν κάθε look της Σταματίνας. Μέσα από το προφίλ της στα social media θα έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί με το κοινό της την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών της δίνοντας hair beauty & styling tips για γρήγορα και εύκολα χτενίσματα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιλέγει τα εξειδικευμένα προϊόντα styling Taft που της ταιριάζουν και δημιουργεί ξεχωριστά look με όγκο και φυσική κίνηση, που κάθε ένας μπορεί να κάνει από το σπίτι του. Από μια απλή κοτσίδα μέχρι απαλές μεταξένιες μπούκλες, κάθε χτένισμα προσφέρει αξεπέραστο κράτημα και ανάλαφρη αίσθηση κάθε στιγμή της ημέρας!

Για μαλλιά γεμάτα αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, αφεθείτε στην φροντίδα της Taft από το Schwarzkopf. Όπως και η Σταματίνα, ανακαλύψτε και εσείς φέτος τη δύναμη της styling σειράς Taft και κάντε κάθε look σας μοναδικό!

Για μαλλιά γεμάτα λάμψη, αυτοπεποίθηση και έμπνευση: Taft For Every You!