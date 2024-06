Καλοκαιρινή ανεμελιά… Sea You Soon!

Ο καλοκαιρινός αέρας φέρνει μαζί του εικόνες από αμμώδεις παραλίες, κρυστάλλινα νερά και γραφικά τοπία. Αυτή είναι η εποχή που φτιάχνουμε τις πιο ανέμελες αναμνήσεις και που μένουν για πάντα στη μνήμη μας. Η χαλάρωση κάτω από τον ήλιο, οι ατελείωτες βόλτες στα σοκάκια των νησιών και οι ζεστές βραδιές δίπλα στη θάλασσα αποτελούν το τέλειο σκηνικό για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Μέσα σε αυτή την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, η συλλογή Sea You Soon έρχεται να απογειώσει τις εμπειρίες σου.

Η ιστορία της Sea You Soon

Φέτος, η Sea You Soon γιορτάζει 10 χρόνια από την ίδρυσή της. Το brand που έγινε ορισμός του καλοκαιριού παρουσιάζει μια συλλογή που αποτυπώνει τις αξίες της διαχρονικότητας, της βιωσιμότητας και της πολυτέλειας. Η συλλογή περιλαμβάνει αγαπημένα προϊόντα όπως πετσέτες και τσάντες θαλάσσης, ανδρικά μαγιό και αέρινα ενδύματα της Resort συλλογής. Κάθε κομμάτι αυτής της συλλογής αντικατοπτρίζει μια δεκαετία δημιουργικότητας, αλλαγής και εξέλιξης του brand.

Νέα εποχή με το Flagship κατάστημα

Η Sea You Soon εγκαινίασε το πρώτο Flagship κατάστημά της στο Παλαιό Φάληρο. Αυτό το κατάστημα δεν είναι απλώς ένας χώρος πώλησης, αλλά ένας χώρος αναφοράς για την ποιότητα και την αισθητική του brand. Με αρώματα και μουσικές που θυμίζουν καλοκαίρι, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους πελάτες, παρουσιάζοντας προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα.

Δες τη συλλογή και θα… πάθεις!

Η νέα συλλογή της Sea You Soon φέρνει εικόνες καλοκαιρινής ραστώνης. Ηλιόλουστες ημέρες δίπλα στο κύμα, ο μεσογειακός αέρας και φως που χαϊδεύει το σώμα, περίπατοι χωρίς προορισμό στα σοκάκια των ελληνικών νησιών και οι έναστρες καλοκαιρινές νύχτες. Κάθε κομμάτι της συλλογής έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη λειτουργικότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην αισθητική.

Οι τσάντες game changer υφαίνονται σε χειροκίνητο αργαλειό και μπορούν να φορεθούν τόσο στην παραλία όσο και στην πόλη. Η ανδρική Resort συλλογή περιλαμβάνει ρούχα που αγκαλιάζουν το σώμα όπως ο καλοκαιρινός αέρας και μαγιό με exclusive in-house prints.

Εμπνευσμένο από τη Μεσόγειο

Αντλώντας έμπνευση από τη διαχρονική γοητεία της Μεσογείου, η Sea You Soon ενσωματώνει απρόσκοπτα την παράδοση με το νέο στις δημιουργίες της. Τα παρεό μπορούν να φορεθούν σαν mini top, σαν φουλάρι στα μαλλιά ή σαν αξεσουάρ στις βραδινές εμφανίσεις.

Η συλλογή Sea You Soon είναι μια ωδή στη μαγεία της θάλασσας και των καλοκαιρινών αναμνήσεων. Ανακάλυψε την και ζήσε το καλοκαίρι με την ποιότητα και την αισθητική που μόνο η Sea You Soon μπορεί να προσφέρει.

Επισκέψου το Flagship Store στο Παλαιό Φάληρο και ανακάλυψε τη μαγεία του καλοκαιριού.