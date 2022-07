Αγαπάμε να είμαστε όμορφες και λατρεύουμε να περνάμε τις ώρες μας διασκεδάζοντας! Χάρη στην essence λοιπόν, αυτά τα δύο ενώνονται και η ομορφιά γίνεται διασκέδαση, με την κυκλοφορία της επετειακής Συλλεκτικής Συλλογής «make beauty fun».

Και ο λόγος αυτή της ιδιαίτερης κυκλοφορίας; Έγιναν 20 τα χρόνια που η αγαπημένη μας essence κυκλοφορεί στη γερμανική και τη διεθνή αγορά και μας κάνει ακόμα πιο όμορφες με τα απίθανα προϊόντα της!

Το συγκεκριμένο brand, πρεσβεύει αξίες όπως ο σεβασμός , η ανεκτικότητα και η αγάπη στον εαυτό μας. Στα προϊόντα του θα βρεις, μοναδικές αποχρώσεις, εφέ και σχέδια, αξεσουάρ, μάσκαρες, highlighters, lip gloss και τόσα άλλα πράγματα που κάθε γυναίκα λατρεύει να έχει στο νεσεσέρ της.

Τι περιέχει όμως αυτή η φοβερή Συλλεκτική Συλλογή «make beauty fun»;

make beauty fun I love EXTREME limited volume mascara



Το εξαιρετικά μεγάλο βουρτσάκι από ίνες καλύπτει κάθε βλεφαρίδα ξεχωριστά και δημιουργεί απίστευτο όγκο στη στιγμή. Χάρη στη μοναδική συσκευασία της, ειδικά για την επετειακή συλλογή, η μάσκαρα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή.

make beauty fun nail top coat



Το βερνίκι όχι μόνο μπορεί να εφαρμοστεί ως ένα αστραφτερό, προστατευτικό στρώμα πάνω από το χρωματιστό σας βερνίκι νυχιών, αλλά δίνει επίσης στα νύχια μια εξαιρετική εμφάνιση όταν εφαρμόζεται μόνο του.

make beauty fun plumping lipgloss

Tο make beauty fun lipgloss έρχεται σε δύο ξεχωριστές ombre αποχρώσεις με εντυπωσιακή πολυδιάστατη λάμψη. Η υφή χαρίζει στα χείλη ένα εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα και ένα εφέ διόγκωσης.

make beauty fun bracelet trio

Το bracelet trio αποτελείται από τρία cool βραχιόλια με χάντρες και φούντες boho σε σχέδιο από ασήμι, χρυσό και ροζ-χρυσό. Χάρη στο ευέλικτο μέγεθός τους, τα βραχιόλια γλιστρούν εύκολα στον καρπό σας και δείχνουν πολύ εντυπωσιακά!

make beauty fun make-up sponge & holder



Χάρη στο ιδιαίτερο σχήμα του, το σφουγγαράκι μακιγιάζ είναι πραγματικά πολυτάλαντο. Kατάλληλο για υγρές, κρεμώδεις και πουδρένιες υφές. Θα πρέπει να υγραίνεται πριν τη χρήση και να καθαρίζεται μετά. Το σφουγγάρι μπορεί στη συνέχεια να στεγνώσει βέλτιστα στη συνοδευτική ροζ-χρυσή θήκη.

make beauty fun make-up bag

Η τσάντα μακιγιάζ make beauty fun προσφέρει άφθονο χώρο για όλα τα απαραίτητα προϊόντα και θα συνοδεύει τους λάτρεις της ομορφιάς όπου κι αν βρίσκονται.

make beauty fun eyeshadow palette



Οι 18 αποχρώσεις υψηλής χρωματικής απόδοσης προσφέρουν ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων, και κυμαίνονται από απαλό ροζ έως ζεστές χρυσές, κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, καθώς και ψυχρούς ασημί, τιρκουάζ, βιολετί και πράσινους τόνους.

make beauty fun eye brush set



Διαθέτει επτά διαφορετικά πινέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εφαρμόσετε και να συνδυάσετε σκιές ματιών, να προσθέσετε highlighter ή να δημιουργήσετε υπέροχες εμφανίσεις με eyeliner. Πινέλα για τα φρύδια και τις βλεφαρίδες ολοκληρώνουν το σετ.

make beauty fun bestseller set



Το best seller της σειράς περιέχει τέσσερα αγαπημένα προϊόντα όλων των εποχών σε ένα συλλεκτικό σχέδιο και έρχεται στην τσάντα μακιγιάζ make beauty fun. Η μάσκαρα όγκου I love EXTREME εξασφαλίζει γεμάτες βλεφαρίδες και έντονο βλέμμα στα μάτια, ενώ η all about ματ! fixing compact powder κάνει ματ την επιδερμίδα και την κάνει να δείχνει πιο λεία. Ένα διάφανο lip gloss ακραίας λάμψης και ένα ημιδιάφανο τζελ βερνίκι νυχιών shine last & go! ολοκληρώνει την εμφάνιση.

Let’s cheers to essence and glow!