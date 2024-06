Το Carroten, το Νο. 1* αντηλιακό στην Ελλάδα, πιστό εδώ και 35 χρόνια στη δέσμευσή του να παρέχει τη μέγιστη προστασία από τον ήλιο, καλωσορίζει το φετινό καλοκαίρι με τα προηγμένα αντηλιακά Carroten, τα οποία προσφέρουν ολιστική 4D προστασία απέναντι στις 4 πιο επιβλαβείς ακτινοβολίες (UVB+UVA+VL*+IRA*) για την επιδερμίδα. Παράλληλα, οι καινοτομικές συνθέσεις όλων των προϊόντων Carroten ενισχύουν τη φυσική διαδικασία του μαυρίσματος, ενυδατώνουν και σε ξεσηκώνουν με τις πιο υπέροχες μυρωδιές!

To Carroten παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα, για όλα τα μέλη της οικογένειας, για κάθε ηλικία και τύπο επιδερμίδας και φυσικά τόσο για πριν όσο και για μετά την έκθεσή μας στον ήλιο. Όλα τα αντηλιακά γαλακτώματα, λάδια και gels είναι δερματολογικά ελεγμένα και κυκλοφορούν είτε σε απλές συσκευασίες για πιο πλούσια, παχύρευστη υφή, είτε σε spray για πιο εύκολη εφαρμογή και άμεση απορρόφηση.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την εξειδικευμένη αντηλιακή προστασία προσώπου, το Carroten παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων -δερματολογικά & οφθαλμολογικά ελεγμένα- με υψηλής ποιότητας συστατικά, προηγμένη τεχνολογία, ανάλαφρη σύνθεση και άμεση απορρόφηση για λαμπερή και υγιή επιδερμίδα. Τα αντηλιακά προσώπου Carroten, εκτός της μέγιστης 4D προστασίας από την επιβλαβή και υπέρυθρη ακτινοβολία, εμπεριέχουν υαλουρονικό οξύ, το οποίο προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και βιταμίνη Ε που συμβάλλει στην πρόληψη της γήρανσης της επιδερμίδας, χάρη στην αντιοξειδωτική της δράση. Ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας, μπορεί κανείς να επιλέξει την αντηλιακή κρέμα προσώπου Super Mat, κατάλληλη για κανονικές/ λιπαρές επιδερμίδες για όψη χωρίς γυαλάδα ή την CC για όλους τους τύπους επιδερμίδας, για έναν ομοιόμορφο χρωματικό τόνο. Για ευαίσθητες επιδερμίδες, το Carroten παρουσιάζει την αντηλιακή κρέμα Sensitive, η οποία μειώνει τον κίνδυνο των αλλεργικών αντιδράσεων ενώ για τις ώριμες επιδερμίδες την Anti Age-Anti Spot, με προηγμένη τεχνολογία Age Block που προλαμβάνει και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών, των ρυτίδων και των πανάδων που προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Στην κατηγορία της προστασίας, το Carroten παρέχει μία ευρεία γκάμα γαλακτωμάτων με δείκτες προστασίας από SPF 30 έως και 50+, για όλους τους τύπους επιδερμίδας, πάντα με τη μέγιστη 4D προστασία. Τα Sensitive για ευαίσθητες επιδερμίδες, τα Protect & Hydrate με Υαλουρονικό Οξύ για επιδερμίδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ενυδάτωση, τα Family για όλη την οικογένεια, τα Protect & Tan που συνδυάζουν ιδανικά την ανάγκη για προστασία και μαύρισμα μαζί καθώς και τα Coconut Dreams για διάφανο αποτέλεσμα και μοναδικό άρωμα καρύδας.

Για τις ειδικές ανάγκες της παιδικής επιδερμίδας, η σειρά Carroten Kids Protect Plus αποτελείται από δερματολογικά & παιδιατρικά ελεγμένα προϊόντα, με τη μέγιστη 4D προστασία, πολύ ανθεκτικά στο νερό και με συσκευασίες που βοηθούν στην γρήγορη και εύκολη επάλειψη.

ΛΑΔΙΑ & GELS ΣΩΜΑΤΟΣ

Στην κατηγορία του μαυρίσματος, το Carroten παρουσιάζει μοναδικά προϊόντα, με ιδιαίτερα αρώματα, για να χαρίζει την καλύτερη εμπειρία μαυρίσματος. Η σειρά περιλαμβάνει λάδια για την ενίσχυση του μαυρίσματος με δείκτες SPF 20 έως 30 αλλά και λάδια και gels σε βάζο, χωρίς SPF, τα οποία χαρίζουν ένα βαθύ, χρυσαφένιο μαύρισμα που διαρκεί ενυδατώνοντας παράλληλα την επιδερμίδα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ AFTER SUN

To Carroten δεν θα μπορούσε να μην προσφέρει και εξειδικευμένα προϊόντα για μετά την έκθεση στον ήλιο. Το ενυδατικό γαλάκτωμα ‘After Sun Moisturizing Lotion’ με Υαλουρονικό οξύ και Αλόη χαρίζει βαθιά ενυδάτωση και βοηθάει την επιδερμίδα να ανακτήσει τη χαμένη ‘υγρασία’ της. Επίσης, το ‘After Sun Cooling Gel’ με Αλόη & Πανθενόλη ανακουφίζει και καταπραΰνει την επιδερμίδα, χαρίζοντας άμεση αίσθηση δροσιάς. Τέλος, υπάρχει και η φανταστική υφασμάτινη μάσκα προσώπου ‘Carroten After sun Tissue Mask, η οποία χαρίζει άμεση αίσθηση αναζωογόνησης & περιποίησης, διατηρώντας την επιδερμίδα λαμπερή.

Ορισμένες beauty και fashion editors από κορυφαία μέσα ομορφιάς καθώς και αναγνωρίσιμες influencers είχαν την ευκαιρία να ξανα-θυμηθούν από κοντά τα αντηλιακά προϊόντα Carroten και να υποδεχτούν το καλοκαίρι σ’ ένα φανταστικό καλοκαιρινό πάρτι που διοργάνωσε το brand στο Moraitis Beach Bar στον Σχοινιά.

Τα προιόντα Carroten παράγονται στην Ελλάδα από την εταιρεία Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. και διατίθενται σε όλες τις αλυσίδες Super-Markets, στα καταστήματα καλλυντικών και επιλεκτικά στο E-Commerce.