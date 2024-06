Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 η καρδιά της πόλης «πλημμύρισε» από λαμπερές παρουσίες, με αφορμή την επίσημη παρουσίαση της νέας SS24 Collection του brand THEMIS · Z στο Κολωνάκι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Celebrities, Εκπρόσωποι του Τύπου, Content Creators και οι Global Ambassadors του brand έδωσαν το παρόν στη μαγική βραδιά, επί της Βαλαωρίτου 17, προκειμένου να ανακαλύψουν τη νέα συλλογή της παγκοσμίως αναγνωρισμένης σχεδιάστριας Θέμιδας Ζουγανέλη.

Πλήθος του fashion κόσμου της Αθήνας έδωσε ραντεβού στο Flagship Store και μυήθηκε στα μυστικά της νέας Alefkandra Collection, που αποτίει φόρο τιμής στη πιο λαμπερή εποχή της Μυκόνου τη δεκαετία του ’60 και ’70, με κάθε κομμάτι της συλλογής να αφηγείται μία ιστορία αβίαστης κομψότητας.

Αναλυτικότερα, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλά γνωστά ονόματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της πασίγνωστης ηθοποιού και λάτρη της μάρκας, Kelly Rutherford, την οποία συνδέει μακροχρόνια φιλία με τη διεθνούς φήμης σχεδιάστρια. Φυσικά, από την εκδήλωση δεν έλειψε και η brand ambassador Μαρία Ναυπλιώτου, που στηρίζει τη μάρκα από την αρχή της πορείας του, η οποία επέλεξε ένα υπέροχο THEMIS · Z total look. Τατιάνα Μπλατνικ, Ζέτα Δούκα, Mary Vytinaros, Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου και Αναστασία Καίσσαρη ήταν λίγα μόνο από τα λαμπερά ονόματα που παρευρέθηκαν στο PR Event που έγινε το απόλυτο talk–of–the–town δρώμενο της πόλης.

Η Θέμις Ζουγανέλη (επίσης σχεδιάστρια των Dior Maison, Atelier Swarovski) εκφράζει την ελληνική εκδοχή του true elegance και πραγματώνει τη δημιουργικότητά του τόσο στο πεδίο του Interior Design και του Deco όσο και της Μόδας, με handcrafted γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ που συνθέτουν ένα ηθικό και βιώσιμο resort look. Η ανεπιτήδευτη πολυτέλεια, η υφολογική λιτότητα και η ανυπόκριτη κομψότητα που ξεδιπλώνεται μέσα από οικεία ελληνικά αρχιτεκτονικά μοτίβα και μοντέρνες γραμμές, συνυφαίνουν μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση που γοητεύει.

Μετά το πέρας του PR event στο Flagship Store το απόγευμα, η βραδιά συνεχίστηκε με ένα καθιστό VIP dinner στο Athenee – ένα δείπνο «θεσμό» που ξεκίνησε πέρυσι και αναμένεται να συνεχίσει.. Εκεί, επιλεγμένοι Celebrities, σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο της Μόδας, Editors-In-Chief και όλη η κοσμική Αθήνα απόλαυσαν ένα άκρως γευστικό δείπνο πριν προχωρήσουν σε χορό έως τα μεσάνυχτα