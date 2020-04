Οι ώρες που περνάς στο σπίτι αυτές τις ημέρες μπορεί να σου φανούν ατελείωτες, ειδικά αν δεν δουλεύεις ή δεν έχεις κάποιο χόμππι που να σε απασχολεί δημιουργικά. Ωστόσο, είναι στο χέρι σου, να αξιοποιήσεις αυτό το χρόνο για να ξεκουραστείς και να επικεντρωθείς στον εαυτό σου που πιθανόν να είχες παραμελήσει το προηγούμενο διάστημα λόγω φόρτου εργασίας. Είτε ζεις μόνη είτε με το σύντροφό σου (και τα παιδιά σας) είναι μια καλή στιγμή να σε βάλεις στο επίκεντρο του προγράμματός σου.

Κοιμήσου

Ένα από τα πράγματα που στερούμαστε περισσότερο σε μια καθημερινότητα είναι ο ύπνος. Οι υποχρεώσεις και το άγχος να ανταπεξέλθουμε σε αυτές συχνά μας αναγκάζει να ξυπνάμε νωρίς το πρωί και να κοιμόμαστε αργά το βράδυ. Η έλλειψη ύπνου όμως μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στις αντοχές και τη διάθεσή μας, όσο και στην υγεία και την εμφάνισή μας. Εκμεταλλεύσου την κατάσταση και πρόσθεσε μια ώρα ύπνο το πρωί, μια το βράδυ και ίσως μία το μεσημέρι αν σε παίρνει. Μην το παρακάνεις ωστόσο γιατί η υπνηλία και η απραξία είναι εξίσου κακοί σύμβουλοι και ευνοούν την κατάθλιψη.

2. Κάνε διαλογισμό

Υπάρχουν αμέτρητα προγράμματα σε youtube και Instagram τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις δωρεάν. Αν πάντα ήθελες να δοκιμάσεις yoga ή pilates και απλά δεν προλάβαινες, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Από το σαλόνι του σπιτιού σου, παρέα με κάποιον από τους έμπειρους δασκάλους μπορείς να γυμναστείς, να χαλαρώσεις, να διαλογιστείς και να αφιερώσεις χρόνο στο σώμα και το πνεύμα σου. Οι πρώτες συνεδρίες πιθανόν να σε κουράσουν περισσότερο από όσο περίμενες, μην το βάλεις κάτω όμως. Συνέχισε.

3. Περιποιήσου το πρόσωπό σου

Η καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς πολλών γυναικών περιλαμβάνει μια κρέμα προσώπου το πρωί και ένα ντεμακιγιάζ το βράδυ. Ευτυχώς, τώρα που μένεις σπίτι, δεν χρειάζεται να βάφεσαι καθημερινά οπότε το δέρμα σου ξεκουράζεται. Από την άλλη, η ξηρή από την θέρμανση ατμόσφαιρα του σπιτιού και το στρες του περιορισμού μπορεί να το επιβαρύνουν. Ίσως είναι μια καλή στιγμή να υιοθετήσεις τις σωστές συνήθειες περιποίησης του προσώπου σου. Ξεκίνα το πρωί με τον καθαρισμό της επιδερμίδας για να απομακρύνεις ρύπους και περίσσιο σμίγμα -το Extra Rich Cleansing Milk της Shisheido με μεταλλικό νερό από την πηγή Kirishima είναι μια καλή ιδέα γιατί καθαρίζει βαθιά την επιδερμίδα και την ενυδατώνει για πολλές ώρες. Καλό είναι 1-2 φορές την εβδομάδα να κάνεις απολέπιση για να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα που συσσωρεύονται στην επιφάνεια του προσώπου, μπορείς να δοκιμάσεις το WASO Purifying Peel off Mask, τη ροζ-περλέ μάσκα απολέπισης με φυτικά συστατικά. Σε καταστάσεις υψηλού στρες, όπως ο εγκλεισμός, η άμυνα του οργανισμού πέφτει -το ίδιο και του δέρματος. Πρόσθεσε έναν εξειδικευμένο ορό μετά τον καθαρισμό για να ενισχύσεις τη φυσική άμυνα του δέρματος. Λίγες σταγόνες από το ενισχυμένο Shiseido’s Ultimune Power Infusing Concentrate και λίγο απαλό μασάζ στο πρόσωπο αρκούν για να τονώσουν την μικροκυκλοφορία και τον κυτταρικό μεταβολισμό. Το τρίτο βήμα είναι φυσικά η ενυδάτωση και εμείς αγαπάμε την Εssential Energy κρέμα γιατί είναι πλούσια σε υαλουρονικό οξύ και αντισταθμίζει την απώλεια υγρασίας. Σου φαίνονται πολλά; Κι όμως είναι μια ρουτίνα που δεν θα σου πάρει περισσότερο από 20-30 λεπτά την ημέρα. Αν θες να το πας all the way βέβαια, άπλωσε στο πρόσωπό σου, το βράδυ πριν κοιμηθείς, την WASO Sleeping Mask, η ενυδατώνει φουλ και ταυτόχρονα σε βοηθάει να κοιμηθείς καλύτερα χάρη στην αρωματοθεραπεία.

4. Ολοκλήρωσε κάποιο project

Από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι πολλές φορές ξεκινάμε κάτι και μετά επεμβαίνει η καθημερινότητα και το αφήνουμε στη μέση. Αυτή η αίσθηση του ανολοκλήρωτου μπορεί να μας δημιουργεί ψυχολογικό στρες, απογοήτευση, αίσθημα αποτυχίας ή κάποιο κενό. Δεν έχει σημασία τι είναι για τον καθένα. Μπορεί να είχες ξεκινήσει να διαβάσεις 5 κλασικά βιβλία (ή και 1) και δεν τα τελείωσες ποτέ, έναν πίνακα ζωγραφικής, έγραφες ένα ποίημα, έφτιαχνες τον κήπο, διακοσμούσες το σπίτι, έπλεκες μια μπλούζα, έφτιαχνες ένα 3D παζλ, αναπαλαίωνες ένα έπιπλο, έγραφες μια εργασία για το μεταπτυχιακό. Ό,τι κι αν είναι, ό,τι κι αν άφησες στη μέση ή παραμέλησες, τώρα έχεις την ευκαιρία σου να το τελειώσεις. Χρησιμοποίησε 1-2 μέρες για να καθίσεις και να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις και να διώξεις το στρες και βρες ξανά τη δημιουργικότητά σου. Αν δυσκολεύεσαι, επανέλαβε κάποια από τα κομμάτια που είχες ήδη κάνει, μέχρι να βρεις τους ρυθμούς σου και μην αφήσεις τίποτα να σε αποσπάσει. Θα δεις ότι μόλις το ολοκληρώσεις θα αλλάξει εντελώς η ψυχολογία σου.

5. Πέρνα ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους σου

Γονείς, σύζυγος, παιδιά, αδέλφια, κολλητοί. Με όποιον κι αν βρίσκεσαι στο ίδιο σπίτι είναι εύκολο να διοχετεύσεις την ένταση που νιώθεις από τον εγκλεισμό και να τσακωθείτε. Οκ, θα συμβεί και αυτό, ανθρώπινο είναι, δεν χρειάζεται να νιώθεις διαρκώς τύψεις. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις όμως είναι να εκμεταλλευτείς τον επιπλέον χρόνο που σας δόθηκε για να επενδύσεις στο συναισθηματικό σας δέσιμο. Κάντε μια δραστηριότητα από κοινού, διαβάστε από ένα βιβλίο και ανταλλάξτε απόψεις, ξεκινήστε να βλέπετε παρέα μια σειρά, χορέψτε ή κάντε μαζί γυμναστική, ολοκληρώστε ένα παζλ, μαγειρέψτε ή φτιάξτε κουλουράκια για να μοιράσετε στους γείτονες (αφήνοντάς τα στην εξώπορτα), φτιάξτε ένα σπιτάκι για τα αδέσποτα της γειτονιάς. Η δραστηριότητα που θα επιλέξετε εξαρτάται από εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, σημασία έχει να μοιραστείτε τη δημιουργικότητα και την ενέργειά σας με θετικό τρόπο που θα σας φέρει πιο κοντά.