Η άνοιξη έφτασε και μαζί της έφερε έναν αέρα ανανέωσης και νέων αφίξεων!

Τα πολυκαταστήματα notos βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τη νέα εποχή και υποδέχονται την άνοιξη με δύο νέα brands, τα οποία έρχονται να ταρακουνήσουν τις καθημερινές μας συνήθεις στο χώρο της μόδας!Τα πολυτελή ανδρικά ρούχα Vardas και οι ιδιαίτερες χειροποίητες δημιουργίες του brand Alexquisite.

Το brand Vardas, συνώνυμο της ανδρικής κομψότητας και στυλ, μετρά σχεδόν 80 χρόνια στην ελληνική αγορά: το πρώτο ομώνυμο κατάστημα άνοιξε το 1939 στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα συνεχίζει σταθερά την επιτυχημένη πορεία του, τόσο με το δικό του label, όσο και με σημαντικά διεθνή brands που εισάγει στην ελληνική αγορά. Η πορεία του brand Vardas είναι παράλληλη με εκείνη του ανδρικού στυλ, αποτελώντας κάθε κομψή εμφάνιση της ανδρικής παρουσίας τον τελευταίο αιώνα. Βρες όλες τις νέες κομψές δημιουργίες Vardas στο notos Θεσσαλονίκης!

Το brand Alexquisite, δημιουργία του designer Alexandros Kotoulas, φέρνει την νέα handcrafted πολυτέλεια στις τσάντες. Με το δέρμα και τη γούνα ως αγαπημένα υλικά και με εμμονή στο soft design που συνδυάζει λειτουργικότητα και ιδιαίτερη, unisex αισθητική, οι τσάντες και τα αξεσουάρ Alexquisite έχουν ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό. Βρες σήμερα κιόλας τη δική σου αγαπημένη δημιουργία Alexquisite και ανανέωσε το προσωπικό σου στυλ μέσα από το notos.gr αλλά και στa πολυκαταστήματα notos Πειραιά και Θεσσαλονίκης!

Είτε είσαι λάτρης του διαχρονικού και συγχρόνως κομψού στυλ, είτε αναζητάς την πολυτέλεια σε συνδυασμό με τις τελευταίες τάσεις που επιτάσσει η μόδα, ο απόλυτος shopping προορισμός είναι τα πολυκαταστήματα notos & notos.gr!

Και για more brands, notos & notos.gr for more!