New Designers Awards by Guizhou Moutai: Τα νέα ταλέντα πρωταγωνίστησαν την 3η μέρα του 32nd Athens Fashion Week

Αφιερωμένη στη δημιουργικότητα και το ταλέντο των νέων σχεδιαστών ήταν η τρίτη μέρα του 32nd Athens Fashion Week. Έξι νέοι δημιουργοί παρουσίασαν τις πολλά υποσχόμενες συλλογές τους εντυπωσιάζοντας το κοινό και τη κριτική επιτροπή των New Designers Awards by Guizhou Moutai.

Πρωτοεμφανιζόμενοι σχεδιαστές μόδας και ανερχόμενα ταλέντα παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στη κριτική επιτροπή, διεκδικώντας τα βραβεία Best New Designer, Best Trendsetter και Best Catwalk που αντιστοιχούν σε πολύ σημαντικά έπαθλα για τη μετέπειτα εξέλιξη τους στον κλάδο της μόδας.

Τη διοργάνωση τίμησαν με τη παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στην κριτική επιτροπή ο σχεδιαστής μόδας Δημήτρης Ορδουλίδης, η Fashion Editor του περιοδικού Beauté η Πηνελόπη Παπανικολάου, η Fashion Editor του δημοφιλές site fashionnetwork.com Triana Alonso, o κος Γιώργος Καγκλής αποκλειστικός εισαγωγέας του Guizhou Moutai και η buyer από την Αυστρία Firuse Attar. Παρουσιάστρια της απονομής ήταν η δημοσιογράφος Τόνια Κούμπα ενώ επίσης, τον λόγο πήρε και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Athens Fashion Week, Τόνια Φουσεκη η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα του θεσμού και το πόσο αυτός έχει αναδείξει πολλούς ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Χορηγός των βραβείων αυτή τη σεζόν είναι το Guizhou Moutai το κατά κοινή ομολογία το καταπληκτικό λικέρ της εταιρεία Χρήστος Καγκλής, αντιπρόσωπος του ποτού στην Ελλάδα.

Το Guizhou Moutai είναι η απόλυτη επιλογή κινεζικού λικέρ και έχει πάρει το όνομά του από την τοποθεσία καταγωγής του, την πόλη Moutai στην επαρχία Guizhou της Κίνας, μία περιοχή 15.030 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το Moutai είναι από τις πιο πολυτελείς ετικέτες κινεζικού λικέρ, φημισμένο τόσο στις εγχώριες όσο και στις αγορές του εξωτερικού για την μοναδική διαδικασία παρασκευής του, την ατελείωτη επίγευση, την υψηλή ποιότητα και τη μεγάλη ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του. Η διαδικασία παραγωγής του, από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν διαρκεί 5 χρόνια. Περιλαμβάνει 9 στάδια παρασκευής, 8 στάδια ζύμωσης και 7 διαδικασίες δοκιμής του λικέρ μία φορά το χρόνο. Αφού γίνει η εκχύλιση το λικέρ αποθηκεύεται σε κελάρι μέσα σε πήλινα δοχεία σύμφωνα με τους διαφορετικούς βαθμούς αλκοόλης και έπειτα αναμειγνύεται με συγκεκριμένες αναλογίες με βάση τα χρόνια, τους βαθμούς αλκοόλης και τις διαδικασίες ανάμειξης του λικέρ. Μετά από ένα χρόνο, αφού έχει σταθεροποιηθεί γευστικά μπορεί να συσκευαστεί και να διανεμηθεί.

Ο επίσημος αντιπρόσωπος του Guizhou Moutai στην Ελλάδα έχει ως στόχο να μεταδώσει την «αισθητική φιλοσοφία» της κουλτούρας του κινεζικού λικέρ στους Έλληνες καταναλωτές, να στηρίξει την ελληνική μόδα και το επιχειρηματικό πνεύμα των Ελλήνων σχεδιαστών. Οι παρευρισκόμενοι της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν δροσιστικά ποτά με βάση το λικέρ Guizhou Moutai.

Ta βραβεία των Νέων σχεδιαστών πραγματοποιήθηκαν υπό την υποστήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΒΕΑ), όπου ο Ηλίας Τσίρμπας μέλος της διοικητικής επιτροπής του ΒΕΑ απένειμε το πρώτο βραβείο στον νικητή και το έπαθλο των 1000 ευρώ. Στην ομιλία του ο κ. Τσίρμπας τόνισε ότι το BEA θα είναι πάντα δίπλα στους νέους επιχειρηματίες και θα τους στηρίζει σε κάθε τους βήμα.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και το FISIKON (το οικολογικό και οικονομικό καύσιμό στην κίνηση των οχημάτων) υποστηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη ενίσχυση της εξωστρέφεια, με την ανάδειξη παραδειγμάτων αριστείας. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων αλλά και των creative industries.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς αλλά και της βιωσιμότητας, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού, περιβαλλοντικού και ανθρωπιστικού οργανισμού we4all όπου μέρος των εσόδων των εισιτήριων θα διατεθούν για αναδάσωση και δενδροφύτευση σε πληγείσες περιοχές της Ελλάδας, ενώ όλες τις ημέρες της διοργάνωσης υπάρχει installation δέντρων και λουλουδιών με την επιμέλεια της we4all. Ο Γιάννης Ηλιόπουλος CEO του we4all κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε ότι η μόδα συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα και ότι τελικά ο στόχος για τη δημιουργία ενός καλυτέρου κόσμου είναι κοινός για όλους.

Νικητές των New Designers Awards αναδείχθηκαν οι:

Best New Designer: SL by Leonidas Giannopoulos κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συλλογή «Love for sale» αποσπώντας σημαντικά βραβεία που εξασφάλισε το Athens Fashion Week και προσφέρει στο νικητή της φετινής Διοργάνωσης, το χρηματικό έπαθλο των 1000 ευρώ, δωρεά του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών, ΒΕΑ, τη συμμετοχή του σε fashion show στο εξωτερικό προσφέροντας του μια καταπληκτική εμπειρία για την απογείωση της καριέρας του αλλα και πρακτική άσκηση στο atelier Kathy Heyndels.

Η συλλογή « Love for sale» είναι εμπνευσμένη από τη γυναίκεια θηλυκότητα και σιλουέτα. Ξεχωριστές δημιουργίες από υφάσματα υψηλής ραπτικής, εκλεπτυσμένα υλικά, γαλλικές δαντέλες και γαλλικό τούλι αλλα και χειροποίητα κεντήματα.

Best Trendsetter: Η νέα σχεδιάστρια μόδας Irene Jerasovich, με την συλλογή «Laeticia» S/S ’23 απέσπασε το βραβείο που αντιστοιχεί σε πρακτική άσκηση στo atelier maison Faliakos και ένα αφιέρωμα στο δημοφιλές site fashionnetwork.com.

Laeticia σημαίνει τύχη και χαρά. Έμπνευση είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει τη ζωή, εκφράζεται ελεύθερα και μέσα από αυτό τον τρόπο έκφρασης αντικατοπτρίζεται η δύναμη και η αυτοπεποίθηση. Η Ειρήνη μέσα από τη δημιουργία θέλει να περάσει το μήνυμα τα ελευθερίας. Το βραβείο απένειμε o κος Γιώργος Καγκλής αποκλειστικός εισαγωγέας του Guizhou Moutai.

Best Catwalk: Το fashion brand Blue by Pavlos Kirkos με την συλλογή «Katharsis» απέσπασε το βραβείο που αντιστοιχεί σε μια πρακτική άσκηση στo atelier maison Faliakos. H Katharsis είναι ένα ανοιχτό γράμμα αγάπης προς τον Παύλο Κύρκο από τον Blue. Η συλλογή βυθίζεται σε έντεκα διαφορετικές καταστάσεις συμφιλίωσης με τον δεκαοχτάχρονο Παύλο. Αυτές οι καταστάσεις ορίζονται από τη θεραπεία, την αγάπη, το φως και την άνθηση. Τα υφάσματα έχουν επιλεγεί για να συμβολίζουν τη μεταμόρφωση στον καθαρτικό εαυτό. Εξερευνά την αυτογνωσία και απεικόνισε έναν τύπο απελευθέρωσης σε κάθε ένδυμα. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η κάθαρση αναφέρεται στην λύτρωση των ψυχών μέσω μιας συναισθηματικής εκκένωσης που προκαλείται από το Trauma. Το βραβείο απένειμε η κα Ζωή Στολάκη από Fisikon από τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ.

Στα New Designers Awards διαγωνίστηκαν και άλλοι 3 ταλαντούχοι νέοι σχεδιαστές (αλφαβητικά):

Atinati: Παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από την παλιά ιστορία, τους πολεμιστές και την ελευθερία. Οι πολεμιστές δεν έχουν ούτε style ούτε εποχές μόνο τους ενώνει η αγάπη για τη πατρίδα. From the past in the Future!

Skin it: H συλλογή «Assanina» είναι εμπνευσμένη από ένα κινηματογραφικό σενάριο με τον τίτλο «One Night in Eden» και ονομάζεται «ASSANIN-A». Η λέξη «Assanina» είναι παλιό γυναικείο όνομα με καταβολές από τις σλαβικές γλώσσες και σημαίνει «Χρυσή». Το σενάριο παρακολουθεί τις ζωές γυναικών που δουλεύουν στον κόσμο της νύχτας. Η συλλογή οπτικοποιεί με τα outfits ένα βράδυ από τη ζωή των πρωταγωνιστριών αυτών, που χάνονται στον κόσμο της νύχτας, κρύβοντας τα προβλήματά τους πίσω από ακριβές προσωπίδες.

Sougaree: Η συλλογή “Chained” είναι εμπνευσμένη από τη βασική αρχή του κροσέ, την αλυσίδα. Μια ακολουθία στοιχείων του ίδιου τύπου που σχηματίζουν μια γραμμή. Η συλλογή παρουσιάζει κομμάτια με συγκεκριμένα μοτίβα, εμπνευσμένα από το μοτίβο μιας αλυσίδας, που αποκαλύπτουν το σώμα ενώ το αγκαλιάζουν.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα παρουσίασε τις συλλογές των μαθητών του. Τα ρούχα ήταν εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση και οι μαθητές παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό performance συνδυάζοντας χορό και πασαρέλα φορώντας τις ξεχωριστές δημιουργίες τους.