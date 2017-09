Πρόσφατα κυκλοφόρησε η νέα, φθινοπωρινή συλλογή κοσμημάτων της Pandora, με τα αποκαλυπτήρια να γίνονται σε ένα άκρως κομψό και λαμπερό event.

Το όνομα της συλλογής «DO See The Wonderful» και τα κομμάτια πραγματικά έβγαλαν αυτή την αριστοκρατική ατμόσφαιρα υπέροχα. Ξεχωριστή η σειρά «GeometricGlow», με λαμπερές πέτρες κυβικής ζιρκόνιας να έχουν τοποθετηθεί με το χέρι σε signature δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και κολιέ, αιχμαλωτίζοντας το φως σε κάθε κίνηση. Το λαμπερό στοιχείο συμπληρώνεται από εντυπωσιακά σύμβολα σε ιριδίζουσες ροζ, χρυσές και ασημένιες αποχρώσεις, δημιουργώντας τα πιο εντυπωσιακά φθινοπωρινά (κι όχι μόνο) βραχιόλια!

Όπως πάντα, η ποιότητα της Pandora επικρατεί, με μασίφ ασήμι 925, χρυσό 14K, καθώς και το μοναδικό μείγμα μετάλλων Pandora, συνδυασμένα με cut-out καρδιές στη σειρά «HeartsofPandora», για διαχρονική κομψότητα και στυλ.

Στο event των αποκαλυπτηρίων παραβρέθηκαν ονομαστές παρουσίες όπως celebrities, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των media αλλά και του χώρου της μόδας (bloggers, influencers, στυλίστες), με highlights τη Μαρία Αναστασιάδου υπεύθυνη του spiritual-life coaching session, τη Βάγια Καλαντζή, διεθνούς φήμης σαξοφωνίστρια, live, καθώς και τη Θέτιδα Πεχλιβανίδη, η οποία καθοδήγησε τις συνεντεύξεις.

Σκοπός ήταν να γιορτάσουν οι γυναίκες τα επιτεύγματά τους, ανάμεσα στα λαμπερά κοσμήματα Pandora που βγάζουν την ιστορία και το χαρακτήρα κάθε γυναίκας που τα επιλέγει!