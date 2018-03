Ηρθε επιτέλους η άνοιξη, αλλά ένα… κρυουλάκι το έχει ακόμα!

Ώρα λοιπόν για το αγαπημένο σου δερμάτινο και εμείς σου λέμε μερικές προτάσεις για το πως να το φορέσεις!

1. Πρωινή βόλτα στην πόλη

Αρχικά, πρέπει να είσαι άνετη. Επομένως συνδύασε το δερμάτινο jacket σου με ένα απλό φέρεμα στο μήκος που κολακεύει τη σιλουέτα σου και προτίμησε απαλούς day τόνους.

Λευκό, μπεζ, ιβουάρ, όλες οι αποχρώσεις του σπασμένου λευκού θα σε φωτίσουν και θα κάνουν την τέλεια αντίθεση με το jacket σου. Για να ολοκληρώσεις το look σου τόλμησε με ένα ζευγάρι sneakers σε έντονο χρώμα. Μπορείς να φορέσεις ακόμη και κόκκινο. Ναι, ναι!

Πρόσθεσε λίγα και ξαναλέω ΛΙΓΑ κοσμήματα, το αγαπημένο σου ζευγάρι γυαλιών ηλίου και go for it girl!

2. Στο πρώτο ραντεβού

Ε, ναι και εκεί φυσικά θα φορέσεις το δερμάτινο που τόσο αγαπάς και σου ταιριάζει πολύ.

Αλλά πρέπει να είσαι ταυτόχρονα και ελκυστική, ελαφρώς sexy, ρομαντική και πάνω απ’ όλα φρ’εσκια. Λα-χτα-ρι-στή!

Φόρεσε μία πλισέ φούστα σε γήινους τόνους, ιδανικά με κάποιο σκίσιμο για να αναδείξεις και λίγο τα πόδια σου. Θα του αρέσει.

‘Ενα απλό φανελάκι συνδυασμένο με μια ζώνη στη μέση για να δώσει και σχήμα στο σώμα σου δίνει την απαραίτητη τσαχπινιά χωρίς λάθος πληροφορία! Προτίμησε απαλό μακιγιάζ ημέρας και φρόντισε να είσαι ξεκούραστη για να έχεις λαμπερό ενυδατωμένο δέρμα. Τέλος, ένα statement κόσμημα στο κατά τ’ άλλα «ήσυχο» look σου θα ταιριάξει τέλεια με το δερμάτινο jacket σου. Άντε, καλά να περάσετε!

3. Βόλτα με τις φίλες

Πάλι θα φορέσεις το δερμάτινο τζάκετ σου, γιατί το έχεις βολευτεί. Αφού θα βγείτε κοριτσοπαρέα, φρόντισε να δημιουργήσεις ένα πιο παιχνιδιάρικο και sexy look. Πώς; Με mini φόρεμα στο μήκος που σε κολακεύει και τα απαραίτητα sexy ψηλοτάκουνα παπούτσια σου. Μπορείς να διαλέξεις ένα ζευγάρι με δερμάτινα κορδόνια. Αν φορέσεις mini φόρεμα, προτίμησε πέδιλα που θα αναδείξουν τα πόδια σου.

4. Επίσημη έξοδο

Πρέπει να πας σε ένα dinner, ένα event ή τα γενέθλια της κολλητής σου; Φυσικά και μπορείς να φορέσεις πάλι το δερμάτινό σου αλλά αυτή τη φορά προσπάθησε να δημιουργήσεις έναν πιο αναπάντεχο συνδυασμό με πιο formal κομμάτια.

Ένα μίντι φόρεμα με δαντέλα είναι η ιδανική επιλογή γιατί θα σου δώσει τη δυνατότητα να πετύχεις ένα rock-romantic look. Επίσης, αν το φόρεμά σου έχει και ανοιχτή πλάτη θα κλέψεις τις εντυπώσεις όταν αποχωριστείς το δερμάτινό σου. Τα ψηλά τακούνια, ιδανικά εξώφτερνα ή γόβες, θα ολοκληρώσουν το outfit. Αν είναι βραδινή η έξοδος διάλεξε ένα μικρό τσαντάκι, κατά προτίμηση ένα σκληρό clutch.