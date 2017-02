Η συλλογή είναι για κάθε περίσταση. Μαλακά βισκόζ prints σε μαύρο και. Άνετα wrap dresses και φούστες. Με σήμα το ‘’κορίτσια καταβάθος’’, φορέματα και top για όλες τις ηλικίες και τα μεγέθη. Μείγμα από βαμβάκι αποτελεί το ασπρόμαυρο και γκρι κοστούμι. Στο παντελόνι Gatsby και στο loose baggy cardi jacket ή στο shirt jacket στηρίζουμε το on the go chic look. Επίσης υπάρχει ένα όμορφο baggy, αλλά tailored φόρεμα. Ιδανικό για το γραφείο και άνετο για όλα τα υπόλοιπα που θέλεις να κάνεις.





Tο vintage εκρού και το μαύρο είναι το σήμα κατατεθέν μας. Wrap φούστες και jackets, όλα στολισμένα με βαρβακερή δαντέλα δίνουν έμφαση στη καθαρότητα τους και στην άνεση να τα φορέσεις.

Το μετάξι θα κλείσει κομψά τα βράδια. Σε πούδρα, εκρού, γκρι-μπεζ και μαύρο, σε μερικά από τα κομμάτια θα βρεις και γκιπούρ δαντέλα. Cocktail dresses και βραδινά σε γραμμές tunic αλλά και layered φορέματα ιδανικά για τις γιορτές. Μακριά βραδινά φορέματα με ένα μικρό σκίσιμο μπροστά κόβουν την ανάσα!



Ανακάλυψε το δαντελένιο φόρεμα σε μαύρο-μπεζ, ιδανικό για τις εξόδους.

