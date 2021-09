Τα παπούτσια αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες αγάπες για κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της. Άνετα, αθλητικά, γόβες και πέδιλα κάθε είδους έχουν ευεργετική επίδραση στην αυτοπεποίθησή μας και αναβαθμίζουν κάθε στυλ με μοναδικό τρόπο.

Νέες αφίξεις στα καταστήματα KALOGIROU

Μπορεί να αγοράζουμε παπούτσια πρακτικά από παντού, χωρίς απαραίτητα να πληρώνουμε υψηλό αντίτιμο. Όμως τα μεγάλα επώνυμα brands έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Γι’ αυτό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό πληροφορηθήκαμε για τις νέες αφίξεις της KALOGIROU, η οποία υποδέχεται στο χαρτοφυλάκιο της τα πιο περιζήτητα upcoming brands:

Αυτό το χειμώνα θα βρούμε brands όπως τα Mach&Mach, Bettina Vermillion, Proenza Schouler, Off Play, Wolford x Amina Muaddi, Roberto Cavalli, Gia Couture. Όλα είναι διακεκριμένα διεθνώς και διαθέσιμα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλον τον κόσμο.

Η καμπάνια “Pass The Mic” από την Tommy Hilfiger

Εκτός από τις μοναδικές σειρές που μπορούμε να βρούμε αυτό το χειμώνα στα καταστήματα KALOGIROU, μια συλλογή θα είναι διαθέσιμη για τη σεζόν Fall 2021. Η Tommy Hilfiger μας συστήνει τη νέα καμπάνια του brand για με τίτλο “Pass The Mic”. Πρωταγωνιστές είναι οι Yara Shahidi, Anthony Ramos, Jack Harlow, Wizkid, Kim Soo-Hyun και DJ Cassidy.

Η καμπάνια υποστηρίζει την ιδέα ότι όλοι έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν και να αλλάξουν τον κόσμο αξιοποιώντας ‘τη φωνή τους’. Μαζί με ένα επιλεγμένο mix από diverse ‘φωνές΄, οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους μία παγκόσμια πλατφόρμα που εμπνέει την αλλαγή.

Η καμπάνια “Pass the Mic” παρουσιάζει τη νέα Fall 2021 TOMMY HILFIGER συλλογή. Περιλαμβάνει statement κομμάτια από τα archive του brand και συνδυάζει μοντέρνες prep λεπτομέρειες και εμβληματικά σχέδια. Συνεχίζοντας την αποστολή βιωσιμότητας υπό την ομπρέλα «Fashion That Wastes Nothing and Welcomes All», η συλλογή αξιοποιεί sustainable μεθόδους παραγωγής και υλικά.

Διαβάστε επίσης: