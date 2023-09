Ένα καθημερινό τελετουργικό περιποίησης της επιδερμίδας είναι θεραπευτικό όχι μόνο για το δέρμα μας αλλά και για τη συνολική συναισθηματική μας υγεία. Το πρωί, βοηθά να αναζωογονηθούμε και να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για τη μεγάλη μέρα που ξεκινά, ενώ παρέχει άφθονη προστασία του δέρματος από τη φθορά του ήλιου και το άγχος. Από την άλλη πλευρά, μια νυχτερινή ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσουμε. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσουμε τις ευεργετικές ιδιότητες των θρεπτικών συστατικών, τα οποία μπορούν να διεισδύσουν καλύτερα βαθιά στο δέρμα όταν δε φοράμε μακιγιάζ.

5 πράγματα που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη για μια επιτυχημένη βραδινή περιποίηση

-Αφαιρούμε το μακιγιάζ

-Καθαρίζουμε το πρόσωπό μας με ένα ενυδατικό προϊόν

-Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο για μασάζ στο πρόσωπο

-Επιλέγουμε αξιόπιστα προϊόντα για τη ρουτίνα περιποίησης

-Δεν ξεχνάμε την κρέμα ματιών

Η απόλυτη βραδινή τελετουργία

Για να ανακάμψει από τις βλάβες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και να προετοιμαστεί για να καταπολεμήσει της επιθέσεις της επόμενης ημέρας, η επιδερμίδα πρέπει να επανέλθει στην αρχική της λειτουργία επανόρθωσης και αναγέννησης. Η Sisley παρουσίασε τη νέα συλλογή Supremÿa At Night The Supreme Anti-Aging Skin Care και The Supreme Anti-Aging Cream. Το νέο Fundamental Regeneration Complex έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην αντιγήρανση, καθώς είναι ένας συνδυασμός από ισχυρά ενεργά συστατικά φυσικής προέλευσης που προσφέρει στην επιδερμίδα τα απαραίτητα εργαλεία για να καλύψει τις βασικές ανάγκες της την κατάλληλη στιγμή. Σε συνδυασμό με ισχυρά ενεργά συστατικά, το Fundamental Regeneration Complex εξασφαλίζει τις 25 δράσεις αντιγήρανσης της συλλογής Supremÿa At Night Supreme Anti-Aging Skin Care and Cream: αναδόμηση και οξυγόνωση της επιδερμίδας, σύνθεση κολλαγόνου, ενυδάτωση, θρέψη και πολλά άλλα.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά: οι λεπτές γραμμές μειώνονται. Η επιδερμίδα φαίνεται ξεκούραστη, λεία και σφριγηλή. Κάθε νύχτα είναι όλο και πιο νεανική. Το Fundamental Regeneration Complex συμβάλει στην διέγερση της παραγωγής της μελατονίνης και του ενζύμου timezyne, αντισταθμίζοντας τη μείωση τους που οφείλεται στην γήρανση και στο στρες. Παράλληλα, διεγείρει τον αυτοκαθαρισμό των κυττάρων και των ιστών για τη διάσπαση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων τόσο της ημέρας όσο και της νύχτας που περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της αναγέννησης.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι τα κύτταρα πρέπει να τεθούν στην ιδανική κατάσταση για επανόρθωση. Οι σιρτουίνες τους δίνουν τον απαιτούμενο χρόνο για να επιδιορθωθούν πριν αρχίσουν να διαιρούνται. Έτσι, το Fundamental Regeneration Complex διεγείρει την παραγωγή τους την τέλεια στιγμή για την προώθηση της κυτταρικής μακροζωίας. Αυτό ενισχύει τη λειτουργία επανόρθωσης και κατά συνέπεια βελτιώνει την κυτταρική αναγέννηση. Η Sisley λάνσαρε ταυτόχρονα και ένα νέο εργαλείο μασάζ που ενισχύει το τελετουργικό περιποίησης των συλλογών Supremÿa και Sisleÿa. Το Gua Sha είναι τόσο το όνομα της παραδοσιακής κινεζικής τεχνικής μασάζ όσο και το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εκτέλεσή της. Το Ginkgo Gua Sha: το πρώτο εργαλείο μασάζ Sisley για πρόσωπο και λαιμό, εμπνευσμένο από ένα από τα εμβληματικά της συστατικά, το φύλλο Ginkgo Biloba.