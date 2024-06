Το απόλυτο summer look για όλες τις ώρες!

Καλώς ήρθες στο πιο συναρπαστικό καλοκαίρι της ζωής σου με το απόλυτο summer look για όλες τις ώρες! Ο ήλιος λάμπει, η θάλασσα σε καλεί και η διάθεση είναι στα ύψη. Ώρα να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου και να αγκαλιάσεις τις τελευταίες τάσεις της μόδας που θα σε κάνουν να λάμψεις σε κάθε σου εμφάνιση. Μπορείς να ανανεωθείς χωρίς τύψεις για το περιβάλλον γιατί η βιώσιμη μόδα είναι εδώ και σε περιμένει να την ανακαλύψεις.

Liuba Style: Το νέο hot summer look!

Έτοιμη να ανακαλύψεις την πιο καυτή ελληνική μάρκα της σεζόν; Η Liuba Style έρχεται να φέρει την επανάσταση στον κόσμο της μόδας με τις νέες της δημιουργίες. Με έδρα την Αθήνα, αυτή η μάρκα προάγει την βιώσιμη μόδα και δεσμεύεται σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Adale Cotton Vest With Snaps

Ας ξεκινήσουμε με το αστέρι του καλοκαιριού: το Adale Cotton Vest With Snaps. Αυτό το καινοτόμο γιλέκο που κλείνει με μεταλλικά τρουκς είναι η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση. Μπορεί να φορεθεί σε δύο μήκη, δημιουργώντας μία σειρά από ενδιαφέροντα looks από το πρωί ως το βράδυ.

Matchy-Matchy με στιλ

Αν αγαπάς το matchy-matchy look, η Liuba Style έχει τη λύση για σένα. Το ασορτί παντελόνι Adale Cotton Pants or Shorts With Snaps είναι η τέλεια επιλογή. Αυτό το απίθανο βαμβακερό παντελόνι μπορεί να μεταμορφωθεί σε εντυπωσιακή βερμούδα, ιδανική για τις πιο τολμηρές. Το brand δημιουργήθηκε για γυναίκες που εκτιμούν την διαχρονικότητα, αλλά αγαπούν και τους απρόσμενους στιλιστικούς συνδυασμούς.

Το απόλυτο καλοκαιρινό top

Η «οικογένεια» της Adale ολοκληρώνεται με το Cotton Top. Το απόλυτο strapless top που θα συνοδεύσει κάθε ανάμνηση των φετινών καλοκαιρινών σου διακοπών. Συνθέτει ένα σύγχρονο σπορ στιλ για καθημερινή κομψότητα.

Αυτό το καλοκαίρι, κάνε μια αλλαγή στο look σου και γίνε η μούσα του δικού σου στιλ με τη βοήθεια της Liuba Style!

