H Εβδομάδα μόδας της Αθήνας συνεχίστηκε με εντυπωσιακές συλλογές, καλοκαιρινή διάθεση, sustainable fashion και μοναδικές δημιουργίες υψηλής ραπτικής!

H Irene Angelopoulos παρουσίασε την Summer ’23 Haute Couture συλλογή με τίτλο «Ethereal Allure». Η καινούρια συλλογή είναι εμπνευσμένη από την αιθέρια γοητεία των μυθικών και γοητευτικών πλασμάτων της θάλασσας, των γοργόνων. Η «Etherial Allure» collection σε σαγηνεύει με τις αέρινες γοργονέ γραμμές στις υπέροχες βραδινές της τουαλέτες που αγκαλιάζουν το σώμα μιας γυναίκας αναδεικνύουν την πιο θηλυκή πλευρά της. Χαρακτηριστικό του οίκου Irene Angelopoulos είναι τα unique χειροποίητα κεντήματα με κρύσταλλα στο χέρι που δημιουργεί , η υψηλή αισθητική των σχεδίων της σε συνδυασμό με τα μοναδικά υφάσματα που επιλέγει με τις ακαταμάχητες λάμψεις. Έτσι για ακόμη μια φορά θα μας κάνει να ερωτευτούμε αυτή τη νέα της collection που αποπνέει θηλυκότητα!

Η καλοκαιρινή διάθεση συνεχίστηκε με το νέο στην Ελληνική αγορά luxurious fashion brand MariellaBGreen όπου παρουσίασε την Summer 2023 συλλογή με μαγιό από βιώσιμα υλικά. Η καλοκαιρινή συλλογή αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον μοντέρνα μαγιό σε τρεις διαθέσεις: Corals, Foliage και Desrt Vibes. Μοντέρνα χρώματα και ξεχωριστά μοτίβα αφιερωμένα στις γυναίκες που αναζητούν άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στυλ.

Ακολούθησε το sustainable fashion show Ethical Ode με τo τίτλο «Togetherhood» ένας νεολογισμός που θέλει να υπενθυμίσει το ρητό “η Ισχύς εν τη Ενώσει” ή στα αγγλικά “Unity makes strength”. Οι σχεδιαστές με τις βιώσιμες συλλογές που συμμετείχαν ήταν: Syn Athena kai Cheira Kinei, Line Πlanet think Greek, Musa Collection, Niki Stylianou, The Holy Bag, New Cult (Βuffalo shoes, Kangol) & Safilo Hellas οπτικά. To Ethical Ode το πρώτο Sustainable Fashion Site με δέκα χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο, www.ethicalode.com, δίγλωσσο Ελληνικά και Αγγλικά προωθεί ‘Ελληνες αειφόρους σχεδιαστές αλλά και παγκόσμια εμπορικά σήματα με τις αρχές της Ηθικής και Βιώσιμης Μόδας, εντός και εκτός Ελλάδας. Συν Αθηνά και χείρα κίνει “syn-athena.com“, που το παλαιό και νοσταλγικό περιπλέκεται με το νέο, με αποτέλεσμα δημιουργικές φόρμες με νέα υλικά που σέβονται το περιβάλλον. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Silot x Γεωργία Δρακάκη, σε μια ιδέα του Creative Director Δημήτρη Γραμματικογιάννη, να διασκευάσουν το Workin’ Together του Ike & Tina Turner. Ο τίτλος του show «Ωδή στη Tina Turner» Musa Collection ένα ελληνικό sustainable designer brand, με αειφόρες πρακτικές και εμπνευσμένο από τις εννέα Μούσες παρουσίασε κομμάτια της συλλογής 2023 «Our Muse is Agapi» SS23, γιατί η ΑΓΑΠΗ μας κρατάει “ενωμένους” και “ζωντανούς”. Η συλλογή της Νίκη Στυλιανού/Niki Stylianou, με τίτλο «Διοτίμα» είναι αφιερωμένη στη θηλυκή ενέργεια και στο τρόπο που ενώνεται με την αρσενική για να ονειρευτούν ένα νέο Αύριο, που θα πατάει γερά στις αρχές της βιωσιμότητας και της άχρονης πολυτιμότητας. Στην επίδειξη της περπάτησαν η γνωστή ηθοποιός Αθηνά Ζώτου, αλλά και η Στέλλα Πιερή από το αρχιτεκτονικό γραφείο Pieris Architects που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα μέσα από την οικολογική αρχιτεκτονική δράση τους. Το Line Πlanet think Greek είναι ένα σχεδιαστικό εμπορικό σήμα με οικολογική συνείδηση που τα σχέδια του συνδυάζουν την απλότητα, γεωμετρικά στοιχεία και παραδοσιακές τεχνικές Ελληνικής επιρροής. Στην επίδειξη της έπαιξε άρπα και τραγούδησε η Λίνα Ροδοπούλου, και περπάτησαν μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός Ηρώ Μουκίου , Άντζελα Ευριπίδη και η Nili Fika. Η επίδειξη έκλεισε με φόρεμα του Δημήτρη Γραμματικογιάννη/Dimitris Grammatikoyiannis σε συνεργασία με τον σχεδιαστή κοσμημάτων Αριστογένης Κύρτσης/Aristogenis Kyrtsis με τίτλο «Women are the backbones of our society», «Οι γυναίκες είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας», με μέρος από τη πρωτότυπη δημιουργία της μουσικοσυνθέτριας Βασιλική Παπαιωάννου/IAMVASSILIKI, με τίτλο “muse”, που έχει διακριθεί σε Αγγλία και Αμερική ως καινοτομική σύνθεση.

Η βραδιά έκλεισε με το fashion brand Celebrity Skin και την μοναδική συλλογή «Morbid Fascination» και με πολλούς επώνυμους στην πασαρέλα! Η νέα συλλογή του brand Celebrity Skin είναι όπως πάντα πειραματική και avant-garde. Είναι η πιο χρωματιστή και floral collection. Ο Δημήτρης Στρεπκος παίζει με τα χρώματα και τις διαφορετικές υφές. Έχει ethnic στοιχεία και χρήση αντί συμβατικών υλικών. Οι celebrities που περπάτησαν ήταν: Στέλιος Κρητικός και η κόρη του Κόμησσα, Ματίνα Ζάρα, Γιώργος Κόρομι, Ελίζαμπεθ Ελέτσι, Νίκη Σερέτη, Άντζυ Ανδριτσοπούλου, Τεο Μπουρδέκας, Βαρβάρα Λαγού, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Γεωργία Σιακαβάρα, Χριστιάνα Κατσιέρη, Παύλος Τερζόπουλος, Όλγα Κοτλιδά.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους την τέταρτη ημέρα της AFW: Η Ζοζεφιν, Ευριδικη Βαλαβάνη, Νάντια Κοντογιώργη, Γιώργος Σιατσίδης, η επιχειρηματίας Έλενα Κοντορούση, Διονύσης Ξανθός, Ανέστης Ευαγγελόπουλος, Κρις Μπέτα, Χοψονίδου Βαλέρια, Εύη Σαλταφεριδου, Κώστας Κοκκινάκης, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Σόφη Πασχάλη, Καρολίνα Καλύβα.