Τι κοινό μπορεί να έχουν οι αρχαίες Ελληνίδες με τη Marilyn Monroe και τις διεθνείς Εβδομάδες Μόδας; Μα φυσικά το μεγαλύτερο trend σε ρούχα και αξεσουάρ· τα tassels!

Αν το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη tassels είναι πολύχρωμα, «παιχνιδιάρικα», boho-chic αξεσουάρ που αναδεικνύουν τα καλοκαιρινά, κυκλαδίτικα outfits σας, think again! Τα ACCESSORIZE διαθέτουν μια συλλογή tassels με μοναδικά σχέδια σε διαφορετικά σχήματα, χρώματα και υφές, ικανά να αναδείξουν όλα τα looks, ανεξαρτήτως εποχής και στυλ.

Το πιο αγαπημένο brand αξεσουάρ δεν σταματά εκεί· για λίγες ημέρες σας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσετε τα δικά σας σκουλαρίκια, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικά tassels και studs. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε τα ειδικά διαμορφωμένα tassel bars που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για εσάς, σε επιλεγμένα καταστήματα ACCESSORIZE, και με τη βοήθεια των ACCESSORIZE Girls να δημιουργήσετε σκουλαρίκια τόσο μοναδικά, όσο εσείς!

Αναζητήστε τα ACCESSORIZE DIY tassel bars στα παρακάτω καταστήματα:

· 27/02, Γλυφάδα (Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 24)

· 28/02, Metro Mall (Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος

· 01/03, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

· 02/03, The Mall Athens (Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι)

· 03/03, Golden Hall (Λεωφ. Κηφισίας 37A, Μαρούσι)

· 05/03, Χαλάνδρι (Πλάτωνος 9)

· 06/03, Κηφισιά (Λεβίδου 5)

· 07/03, Αθήνα (Ερμού 42, Αθήνα)