RE.THINK…

Επιστρέφοντας στην κανονικότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι όπως την αφήσαμε.

Προηγούμενες συνήθειες, προτεραιότητες και στόχοι, καθημερινές επιλογές που κάναμε σχεδόν αντανακλαστικά, δίχως να σκεφτόμαστε την επίδρασή τους στον κόσμο, μοιάζει να έχουν διαγραφεί από το λογισμικό μας, αφήνοντας χώρο για ολοκαίνουργιες εγγραφές, για τις αξίες και τους ευγενείς κανόνες μιας νέας συναρπαστικής εποχής, που θα χαρακτηρίζεται από έναν πιο γνήσιο και λιτό τρόπο ζωής και την κυριαρχία του less is more.

Reset και re.think: από το ποιοι είμαστε μέχρι το τι φοράμε.

RE.IMAGINE

Τα δημοφιλή casual fashion basics της DIRTY LAUNDRY (t-shirt, φούτερ, βερμούδες, hoodie κ.λπ.) βοηθούν να φανταστούμε και να ανασυνθέσουμε τη νέα πραγματικότητα, δοκιμάζοντας τους αμέτρητους συνδυασμούς που προκύπτουν μεταξύ τους -σαν παζλ χωρίς μία και μοναδική λύση.

H timeless χρωματική παλέτα της DIRTY LAUNDRY -γήινη, φωτεινή, fresh, ήρεμη και σίγουρη- συμβάλλει στην ομαλή επιστροφή από το σπίτι στους δρόμους.

Mε σύγχρονο fit που αγκαλιάζει χωρίς περιορισμούς το σώμα, βολικά και άνετα, loose & comfy, τα ρούχα της DIRTY LAUNDRY είναι σχεδιασμένα για γρήγορες αυθόρμητες εναλλαγές ανάμεσα στο slow pace, που μάθαμε και εκτιμήσαμε τον τελευταίο καιρό, και μια πιο δυναμική κινητικότητα.

RE.CONNECT

Αφού πρώτα αφήσαμε χώρο ο ένας στον άλλον, τώρα έχουμε ανάγκη να ενωθούμε όλοι χωρίς διακρίσεις, να επικοινωνήσουμε χωρίς προκαταλήψεις (φύλου, φυλής, ηλικίας ή άλλης ετικέτας), να δείξουμε αλληλεγγύη, να ταξιδέψουμε και να δικτυωθούμε δίχως σύνορα, αποστάσεις, απαγορεύσεις. Δημιουργώντας το μέλλον, όπως η DIRTY LAUNDRY, έχοντας στο μυαλό μας ένα μόνο άνθρωπο. Τον Άνθρωπο.

RE.TOUCH

Πριν αισθανθούμε, πρώτα θα (ξανα)μάθουμε να αγγίζουμε. Χρησιμοποιώντας μοναδικά απαλά στην αφή υφάσματα από 100% άριστης ποιότητας βαμβάκι, τα DIRTY LAUNDRY έλκουν σαν μαγνήτης το χάδι και τη σωματική επαφή, που τόσο πολύ μας έλειψαν!