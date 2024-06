“Take Care of what’ s inside – Inner peace”: η Answear μας μιλά για την υπερδιέγερση, ένα σύγχρονο πρόβλημα που μας αφορά όλους

Η Answear παρουσιάζει την καμπάνια ‘Take care of what’ s inside– Inner peace’, μία πρωτοβουλία που εστιάζει στην ψυχική μας ευημερία και μας προτρέπει να τη φροντίσουμε. Συγκεκριμένα, η εταιρία εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να βρει την εσωτερική του γαλήνη και ισορροπία, πράγμα απαραίτητο σε μία εποχή που στην καθημερινότητά μας κυριαρχούν το στρες και τα υπέρ-πολλαπλά ερεθίσματα. Η καμπάνια παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στις 12 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Answear.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας και σε συνεργασία με τη δημοφιλή online πλατφόρμα ψυχικής υγείας Clicktotherapy.gr, η Answear επικεντρώνεται στο θέμα της υπερδιέγερσης που εξελίσσεται σε σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα.

Με τον όρο υπερδιέγερση εννοούμε μια κατάσταση συναισθηματικής και ψυχικής υπερφόρτωσης, που προκαλείται από υπερβολικό αριθμό εξωτερικών ερεθισμάτων. Επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας και μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο στρες. Και ενώ δεν αποτελεί «νέο» φαινόμενο, η υπερδιέγερση παρατηρείται συχνότερα τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής και του σύγχρονου τρόπου ζωής με τους γρήγορους ρυθμούς και τις συνεχείς απαιτήσεις. Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα υπερδιέγερσης; Ποιες ομάδες του πληθυσμού είναι πιο επιρρεπείς στο πρόβλημα; Η Answear και οι ειδικοί, έμπειροι ψυχοθεραπευτές της ομάδας του Clicktotherapy.gr απαντούν στις απορίες μας και, κυρίως, μας δείχνουν το δρόμο για να αντιμετωπίσουμε την υπερδιέγερση, μέσα από μια σειρά βίντεο.

Η πρωτοβουλία ‘ Take Care of what’ s inside – Ιnner Peace’ αποτελεί μέρος της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Answear. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόβλημα της υπερδιέγερσης και τους τρόπους αντιμετώπισης, μπορείτε να επισκεφτείτε το takecare.answear.gr