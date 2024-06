WE ARE ONE SOUND: Η Answear.LAB συνεχίζει να γράφει ιστορία για τις γυναίκες

Μέσα από τη νέα περιορισμένη καλοκαιρινή συλλογή της, η Answear.LAB δίνει νέο νόημα στην έννοια της ελευθερίας, τη χαρά του καλοκαιριού και τη δημιουργικότητα της μόδας – με μουσική υπόκρουση από τα θερινά Φεστιβάλ, που δίνουν και τον τίτλο στη Συλλογή:

WE ARE ONE SOUND! Γιατί η μουσική, ειδικά η live, μας προτρέπει να μοιραζόμαστε συναισθήματα και να ζούμε το «μαζί», ενώ η μόδα των Φεστιβάλ είναι ο ιδανικός τρόπος για να προβάλουμε την προσωπικότητα, το πάθος και τη δύναμη μας.

Αυτή τη φορά, η μάρκα εμπνέεται από το επιβλητικό σκηνικό της Άγριας Δύσης και τη δυαδικότητα του ωκεανού, που συνδυάζει την αδάμαστη ενέργεια με τη φυσική ηρεμία. Η φωτογράφηση για τα ρούχα της συλλογής έγινε στην Τενερίφη, βρίσκοντας εκεί ιδανικό περιβάλλον για να αναδείξει τους υπέροχα αντιφατικούς συνδυασμούς των γουέστερν στοιχείων, όπως δερμάτινα πουκάμισα, κοντά μπουφάν σαν αυτά των easy rides, κρόσσια και καουμπόικα καπέλα, με μοτίβα κοχυλιών, ωκεάνια κύματα, δίχτυα ψαρέματος, βολάν και μεταλλικά χρώματα στις αποχρώσεις του χρυσού, του ασημί και του μπλε. H Άγρια Δύση και ο ωκεανός ενώνονται με τη floral print σφραγίδα ενός τροπικού σαφάρι, σε μια πολυμορφική έκρηξη φαντασίας.

«Στη συλλογή WE ARE ONE SOUND θελήσαμε, μέσα από τη μόδα, να αφηγηθούμε μια ιστορία για το δημιουργικό, καρποφόρο διάλογο ανάμεσα σε τόπους, γενιές και γυναίκες», λέει η Sylwia Jaskulska, επικεφαλής σχεδιάστρια της Answear και προσθέτει: «Τα υφάσματα και οι δαντέλες απεικονίζουν τους δεσμούς και τις σχέσεις, ενώ οι ασυνήθιστοι συνδυασμοί των στυλ αποδεικνύουν ότι τα αντίθετα έλκονται. Αυτή η συλλογή είναι ένας ύμνος στην ελευθερία με φόντο το μακρινό ορίζοντα, στις σχέσεις και όσα μπορούν να μας ενώσουν μέσα από αυτές».

Οι διαφορές αυτές κρύβουν μοναδική αξία, καθώς κάθε άνθρωπος ερμηνεύει διαφορετικά το νόημα της ελευθερίας. Έτσι και η νέα Συλλογή περιλαμβάνει καλοφτιαγμένα shirt dresses, φορέματα από δίχτυα, πουκάμισα με μακριά κρόσσια και μάξι φούστες με εντυπωσιακό όγκο. Την ίδια στιγμή, μια μεγάλη μαντίλα μπορεί να φορεθεί ως παρεό ή να δεθεί στο κεφάλι κι ένα πουκάμισο μπορεί να δημιουργήσει τη μακριά, ριχτή εκδοχή του, υπογραμμίζοντας τις αρχές μιας σπονδυλωτής γκαρνταρόμπας. Η μεταδοτική χαρά της συλλογής αντικατοπτρίζεται επίσης στα υλικά της – τις διαφάνειες που αποτελούν ισχυρή τάση της σεζόν και άλλα αέρινα υφάσματα, όπως το φυσικό βαμβάκι, το modal και η βισκόζη. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Πολωνία, ενώ τα δερμάτινα είδη συνοδεύονται από το πιστοποιητικό Leather Working Group, που εγγυάται την υψηλότερη ποιότητα.

Στο πνεύμα του WE ARE ONE SOUND τα παπούτσια γίνονται σανδάλια με τρύπες, κοντές καουμπόικες μπότες και mules. Η Συλλογή ολοκληρώνεται με κοσμήματα, που παραπέμπουν σε χειροποίητα έργα τέχνης, από φυσικούς πολύτιμους λίθους οι οποίοι αντανακλούν την ποικιλόμορφη μοναδική ενέργεια που είναι η βάση της ζωής: ροζ τουρμαλίνη, μαύρες πέτρες αιματίτη, χρυσό πυρίτη, λευκό κοράλλι και πράσινο αμαζονίτη.

«Δώσαμε ένα ρυθμό με τον οποίο μπορούν να συντονιστούν εύκολα πολλοί μεμονωμένοι ήχοι», λέει η Agnieszka Pruchnik, διευθύντρια της Answear.LAB. «Αγαπάμε τη μουσική και τα δώρα της, όπως συμβαίνει και με τις σχέσεις που βασίζονται στην κατανόηση και το σεβασμό. Σχέσεις που χτίζονται μέσα από ανοιχτό, θαρραλέο διάλογο, με σεβασμό για τις επιλογές των άλλων, ανεξάρτητα από κοινωνικές ή γενεαλογικές διαφορές», συμπληρώνει. Η έννοια του WE ARE ONE SOUND ταυτίζεται με τη συλλογή μας. Αποδεχόμαστε και αναδεικνύουμε τη διαφορετικότητα, δίνοντας στο κοινό μας την ελευθερία, να επιλέξει μέσα από πειραματισμούς, με έμφαση στο δικό τους στυλ.



Η περιορισμένη συλλογή WE ARE SOUND είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στο answear.gr: https://answear.gr/s/we–are–one–sound–by–answear–lab