Θέλετε να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας videos από το YouTube, το Netflix, να βλέπετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από το κινητό σας, ακόμα και να παίζετε τα mobile games σας, όλα στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας, χωρίς να έχετε Smart TV; Τώρα γίνεται με αυτή την απλή αλλά και οικονομική συσκευή, το Anycast M4 Plus, το οποίο θα βρείτε στη γκάμα της Smart Electronics έναντι μόλις 35,90 ευρώ !!!

Το Anycast M4 plus σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές ή να πλοηγηθείτε στο Internet, όπως ακριβώς θα κάνατε με το κινητό ή το tablet σας, αλλά με την εικόνα να προβάλλεται στη μεγάλη σας τηλεόραση! Μετατρέψτε το σαλόνι σας σε κινηματογράφο παρακολουθώντας ταινίες από το διαδίκτυο, το YouTube ή οπουδήποτε θέλετε.

Ακούστε στη… διαπασών τα αγαπημένα σας ιντερνετικά ραδιόφωνα ή πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο συνδέοντας το Ιnternet με την οθόνη της τηλεόρασής σας. Χωρίς καλώδια, χωρίς πληκτρολόγια, χωρίς ποντίκια παρά μόνο με την αγαπημένη σας συσκευή, χρησιμοποιήστε όποια εφαρμογή θέλετε, πλοηγηθείτε στο Internet και δείτε video του YouTube, δείτε σε μεγάλες διαστάσεις φωτογραφίες και video που έχετε τραβήξει με το κινητό σας, μοιραστείτε το περιεχόμενο του κινητού με τους φίλους σας ή την οικογένειά σας, παρακολουθήστε ταινίες που έχετε αποθηκευμένες στο tablet σας στη διάσταση που πρέπει!

Και όλα αυτά, χωρίς να έχετε κάποια νέας τεχνολογίας Smart TV! Το μόνο που χρειάζεται η τηλεόρασή σας να διαθέτει, είναι μια απλή θύρα HDMI, την οποία έχουν πλέον σχεδόν όλα τα μοντέλα της τελευταίας δεκαετίας. Η διαδικασία από εκεί και πέρα είναι απλούστατη και θα τη δείτε και στο video που ετοιμάσαμε για εσάς!

Συνδέετε το Anycast M4 Plus στη θύρα HDMI της τηλεόρασης και το USB καλώδιό του σε ένα φορτιστή κινητού, στο laptop, το PCs ή ακόμα και σε USB θύρα της τηλεόρασης, αν διαθέτει τέτοια. Αυτό είναι απαραίτητο για την τροφοδοσία του με 5V. Έπειτα, κατεβάστε στο κινητό ή στο tablet σας την εφαρμογή του AnyCast που διατίθεται δωρεάν από το Google Play αν έχετε Android ή από το App Store αν έχετε IOS συσκευή.

Βρείτε το ασύρματο δίκτυό σας (WiFi) στην εφαρμογή, δώστε τον κωδικό σας στη συσκευή και είστε έτοιμοι! Μπορείτε ασύρματα μέσω WiFi να συνδεθείτε στην τηλεόρασή σας με το κινητό ή το tablet σας και να δείτε ότι ακριβώς δείχνει η οθόνη σας στην τεράστια οθόνη της!

Με πολύ απλά λόγια, το AnyCast M4 Plus δίνει στην TV σας δυνατότητα Wi-Fi και έπειτα τη βοηθά να συνδεθεί με το smartphone ή το tablet σας ώστε αυτό να προβάλλει στην TV, ό,τι βλέπετε και στην οθόνη του! Σημειώστε ότι η συσκευή έχει το μέγεθος ενός… USB stick ώστε να το μεταφέρετε πανεύκολα!

Last but not least, υποστηρίζει όλα τα δημοφιλή πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας (DLNA, AirPlay, Miracast κ.λπ.), οπότε, όπως με τη διασυνδεσιμότητα εξασφαλισμένη, αρκεί μια HDMI θύρα στην τηλεόρασή σας και είστε έτοιμοι!

Αποκτήστε το με ένα μόνο κλικ από τη Smart Electronics, για να έχετε Smart TV… χωρίς να αγοράσετε Smart TV, ακόμα και με την παλιά σας τηλεόραση!