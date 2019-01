Μερικές φορές, οι απλούστερες συσκευές είναι και οι πιο χρήσιμες γιατί μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη! Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το συγκεκριμένο Radio/MP3/USB που θα βρείτε στη Smart Electronics!

Θα μπορούσε να είναι ένα ένα απλό ραδιόφωνο αλλά είναι πολλά περισσότερα! Το φορητό FM radio που βλέπετε διαθέτει USB θύρα για να αναπαράγει μουσική μέσω stick, αλλά και υποδοχή microSD αν χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης για τη μεταφορά των αγαπημένων σας τραγουδιών.

Διατίθεται σε μαύρο χρώμα από τη Smart Electronics, μπορεί να λειτουργήσει σαν τυπικό FM radio με εξαιρετική λήψη, και κοστίζει μόνο 14,90€ !!!

Προσφέρει πολύ καλή απόδοση από το ηχείο του (3 Watts), ενώ διαθέτει οθόνη για την προβολή των κομματιών, των ραδιοφωνικών σταθμών και της κατάστασης της μπαταρίας.

Συγκεκριμένα η μπαταρία είναι όχι μόνο επαναφορτιζόμενη αλλά και αφαιρούμενη, ώστε να την αντικαταστήσετε εύκολα αν ποτέ χρειαστεί. Έχει χωρητικότητα 500 mAh, χαρίζοντας στο ραδιόφωνο αυτονομία όχι απλά ωρών αλλά… ημερών!

Δείτε στο βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς, πόσο μικρό, πρακτικό και εύχρηστο είναι το ραδιόφωνο που σας παρουσιάσουμε!

Στο μπροστινό μέρος βρίσκεται το σύνολο των πλήκτρων που ελέγχουν την αναπαραγωγή μουσικής, αλλά και την επιλογή σταθμών (ανεύρεση και μνήμες).

Παράλληλα η συσκευή διαθέτει και την κλασσική πτυσσόμενη κεραία, για τη βέλτιστη δυνατή λήψη σήματος. Και αν δε θέλετε να ψάξετε μόνοι σας για τους σταθμούς, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Μ» και η συσκευή θα ανιχνεύσει αυτόματα τους ισχυρότερους από αυτούς, αποθηκεύοντάς τους στις μνήμες της!

Τέλος, διαθέτει στεροφωνική υποδοχή για ακουστικά, αν θέλετε να είστε διακριτικοί και να μην ενοχλείτε τους άλλους, ενώ η φόρτιση γίνεται μέσω miniUSB θύρας, με το παρεχόμενο καλώδιο να περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Συνοδεύεται από λουράκι για να το μεταφέρετε εύκολα ή να το κρεμάσετε σε οποιοδήποτε σημείο, στο σπίτι ή στην εξοχή.

Στις extra λειτουργίες του περιλαμβάνεται η χρήση σαν ξυπνητήρι με snooze, ώστε να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, όποτε το θελήσετε η να χουζουρέψετε λίγο παραπάνω!

Αποκτήστε το με ένα μόνο κλικ από τη Smart Electronics, και απολαύστε τις αγαπημένες σας εκπομπές και μουσική on the go!