Ο David Beckham είναι ένας άνδρας που είχε πάντα το δικό του ξεχωριστό στυλ και έπαιζε με την εικόνα του. Με κάθε αλλαγή που έκανε στο κούρεμά του, επηρέαζε τα trends στα ανδρικά looks, αλλάζοντας έτσι την ανδρική κουλτούρα σε όλο τον κόσμο.

Φέτος δημιουργεί την δική του μάρκα προϊόντων grooming με στόχο να εμπνεύσει τους άνδρες να πειραματιστούν με το look τους. Η μάρκα House 99 συνδυάζει την παράδοση που έχει ο David Beckham στα νέα look με τις γνώσεις των κουρέων για να δώσει στον άνδρα όλα όσα χρειάζεται για να δημιουργήσει το νέο του look.

17 προιόντα για να όλα τα look, που καλύπτουν τις ανάγκες των ανδρών για μαλλιά, μούσι, ξύρισμα, πρόσωπο, σώμα, ακόμα και τατουάζ. Τα προϊόντα αποτελούνται από φυσικά συστατικά που είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και δρουν για να ενδυναμώνουν τα μαλλιά και τα γένια, να τονώσουν και να αναζωογονούν το σώμα και να φωτίζουν και να λειαίνουν το πρόσωπο. Ο David Beckham χρησιμοποίησε τις αγαπημένες του πηγές ενέργειας, την κινόα και την σπιρουλίνα που συνδυάζουν τα βασικά συστατικά που χρειάζονται τα μαλλιά και το δέρμα.

“Μου αρέσει να αλλάζω και ξέρω ότι αυτό αρέσει και σε άλλους άνδρες. Η House 99 δημιουργήθηκε, για να υποστηρίζει τους άνδρες και να τους δίνει τα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να δημιουργούν οποιοδήποτε look θέλουν. Για να αισθάνονται αυτοπεποίθηση στη ζωή τους.”, David Beckham.

